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Украина пока не получила списки погибших в Еленовке воинов – Лубинец

Ирина БалачукСуббота, 30 июля 2022, 13:53
Дмитрий Лубинец. Фото с Facebook

По состоянию на утро 30 июля Украина не получила списки погибших в Еленовке военнопленных.

Источник: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона новостей, Патронатная служба Азова, Медуза

Прямая речь Лубинца: "Я запросил эту информацию. Пока мы не получили списки. А я знаю, что у российской стороны они есть, но пока мы их не получили".

Детали: По словам омбудсмена, в частности, он запросил информацию о возвращении тел погибших.

В то же время он добавил, что родственникам прежде всего нужно обращаться в Красный Крест, потому что информацию о конкретном пленном передают только родным.

Прямая речь Лубинца: "Мне могут дать общие цифры, то есть, какое количество удерживалось в том месте, какое количество погибших, какое количество раненых. Приблизительные цифры мы уже сейчас понимаем. А кто конкретно был, эту информацию мне не предоставляет Международный комитет Красного Креста, он дает ее родственникам конкретного военнослужащего".

Детали: На вопрос, совпадает ли информация, которую имеет Украина, о количестве погибших в Еленовке с теми данными, которые обнародуют оккупанты (о 53 погибших – ред.), омбудсмен отметил, что данные совпадают, но не полностью, а относительно раненых примерно совпадают.

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Лубинец также отметил, что ранее уже не раз проходили обмены с российской стороной и военнопленными, и погибшими, но после событий в Еленовке будут приниматься решения, как действовать дальше.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что обменный фонд у Украины есть.

Что было раньше: 30 июля российские СМИ выложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке. Согласно данным оккупантов, в списке погибших – 50 фамилий, в списке раненых – 73.

Патронатная служба Азова сообщила, что не может подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяет их достоверность.

Там также отметили, что имена раненых и погибших в Еленовке сообщают семьям в индивидуальном порядке.

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших. Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Украинские защитники опубликовали совместное заявление и требуют, чтобы ООН и МККК, выступавшие гарантами жизни и здоровья украинских бойцов, направили своих представителей в колонию, где россияне содержат защитников. Представители Международного Комитета Красного Креста подали запрос и будут пытаться добраться к обстрелянной колонии в Оленовке, где погибли украинские военнопленные.
  • Институт изучения войны (ISW), реагируя на убийство украинских военнопленных в Еленовке, отмечает, что повреждения от пожара не характерны для принципа работы HIMARS.

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