Украина пока не получила списки погибших в Еленовке воинов – Лубинец

По состоянию на утро 30 июля Украина не получила списки погибших в Еленовке военнопленных.

Источник: уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона новостей, Патронатная служба Азова, Медуза

Прямая речь Лубинца: "Я запросил эту информацию. Пока мы не получили списки. А я знаю, что у российской стороны они есть, но пока мы их не получили".

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Детали: По словам омбудсмена, в частности, он запросил информацию о возвращении тел погибших.

В то же время он добавил, что родственникам прежде всего нужно обращаться в Красный Крест, потому что информацию о конкретном пленном передают только родным.

Прямая речь Лубинца: "Мне могут дать общие цифры, то есть, какое количество удерживалось в том месте, какое количество погибших, какое количество раненых. Приблизительные цифры мы уже сейчас понимаем. А кто конкретно был, эту информацию мне не предоставляет Международный комитет Красного Креста, он дает ее родственникам конкретного военнослужащего".

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Детали: На вопрос, совпадает ли информация, которую имеет Украина, о количестве погибших в Еленовке с теми данными, которые обнародуют оккупанты (о 53 погибших – ред.), омбудсмен отметил, что данные совпадают, но не полностью, а относительно раненых примерно совпадают.

Лубинец также отметил, что ранее уже не раз проходили обмены с российской стороной и военнопленными, и погибшими, но после событий в Еленовке будут приниматься решения, как действовать дальше.

Уполномоченный по правам человека подчеркнул, что обменный фонд у Украины есть.

Что было раньше: 30 июля российские СМИ выложили списки фамилий раненых и погибших в результате террористических действий в Еленовке. Согласно данным оккупантов, в списке погибших – 50 фамилий, в списке раненых – 73.

Патронатная служба Азова сообщила, что не может подтвердить или опровергнуть эти сообщения и проверяет их достоверность.

Там также отметили, что имена раненых и погибших в Еленовке сообщают семьям в индивидуальном порядке.

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