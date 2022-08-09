В Украине резко возросло негативное отношение к Сталину – КМИС

После полномасштабного вторжения России в Украину резко возросло негативное отношение украинцев к советскому вождю Иосифу Сталину – сейчас 64% опрошенных негативно относятся к этому диктатору.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 6-20 июля

Дословно КМИС: "После полномасштабного вторжения общественное мнение населения кристаллизовалось: теперь большинство украинцев – 64% – имеют негативное отношение к Сталину и только 5% – положительное (еще 23% равнодушно относятся к нему)".

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Детали: Хуже всего относятся к Сталину на Западе и в Центре. На Юге негативно относятся немного больше половины (55%) опрошенных (положительно – всего 6%). На Востоке же негативное отношение у 45% (еще 35% имеют безразличное отношение, а положительное – 12%).

КМИС отмечает, что среди русскоязычных жителей Украины отношение к Сталину немного лучше, но фактически среди всех категорий преобладает именно негативное (даже среди русскоязычных россиян 50% имеют негативное отношение и только 21% – положительное).

Социологи напомнили, что еще до Революции Достоинства меньшинство населения (23%) имело положительное отношение к Сталину, но и негативное отношение еще не доминировало (37%).

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До 2021 года ситуация существенно не изменялась, хотя общий тренд был скорее в сторону снижения доли положительно относящихся к Сталину.

КМИС также сравнивает динамику отношения к Сталину среди населения Украины и России (по данным Левада-центра) за последние 10 лет.

Отмечается, что 10 лет назад в Украине и России примерно одинаковая доля населения положительно относилась к Сталину, но дальше в Украине в целом становилось меньше симпатиков советского диктатора, а в России, напротив, стремительно росла приверженность ему – и сейчас большинство населения РФ имеют положительное отношение к Сталину.

В России между 2012 и 2019 годами доля тех, кто положительно воспринимает Сталина, выросла с 28% до 59%.

Исследование проходило с 6 по 20 июля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Исследование проводилось со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют надежно анализировать общественные настроения населения.

Предыстория: