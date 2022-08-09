Е-пенсионное и е-вид на жительство: в "Дія" тестируют два новых документа
В приложении "Дія" стартовало бета-тестирование электронных пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное проживание.
Источник: "Дія"
Дословно: "Стартует бета-тест е-пенсионного и вида на временное или постоянное проживание в Дія.
10500 украинцев тестируют два цифровых документа в приложении для подтверждения личности или при получении соответствующих госуслуг".
Детали: Зарегистрированные желающие уже могут приступить к тестированию новых продуктов Дія: письма пришли им на почту.
Проект реализуется при поддержке проекта "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" (Проект поддержки Дія), внедряемого ПРООН при поддержке Швеции.
Министерство цифровой трансформации Украины сотрудничает по этим вопросам с Министерством внутренних дел Украины, Министерством социальной политики, Государственной миграционной службой Украины и Пенсионным фондом Украины.