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Е-пенсионное и е-вид на жительство: в "Дія" тестируют два новых документа

Елена РощинаВторник, 9 августа 2022, 21:04
Электронные документы, "Дія"

В приложении "Дія" стартовало бета-тестирование электронных пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное проживание.

Источник: "Дія"

Дословно: "Стартует бета-тест е-пенсионного и вида на временное или постоянное проживание в Дія.

10500 украинцев тестируют два цифровых документа в приложении для подтверждения личности или при получении соответствующих госуслуг".

Детали: Зарегистрированные желающие уже могут приступить к тестированию новых продуктов Дія: письма пришли им на почту.

Проект реализуется при поддержке проекта "Цифровые, инклюзивные, доступные: поддержка цифровизации государственных услуг в Украине" (Проект поддержки Дія), внедряемого ПРООН при поддержке Швеции.

Министерство цифровой трансформации Украины сотрудничает по этим вопросам с Министерством внутренних дел Украины, Министерством социальной политики, Государственной миграционной службой Украины и Пенсионным фондом Украины.

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Темы: Діядиджитализация
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