Сумщина: Россияне обстреляли три громады, выпустили полсотни боеприпасов
Четверг, 1 сентября 2022, 00:49
Россияне в сутки 31 августа выпустили более полусотни мин и снарядов по территории трех громад Сумщины.
Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий
Детали: В частности, после 15 часов в Белопольской громаде был минометный обстрел, 28 приходов.
В то же время россияне 8 мин выпустили по Шалыгинской громаде.
В 18 часов в Краснопольской громаде было 15 прилетов из ствольной артиллерии.
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