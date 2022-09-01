Сумщина: Россияне обстреляли три громады, выпустили полсотни боеприпасов

Россияне в сутки 31 августа выпустили более полусотни мин и снарядов по территории трех громад Сумщины.

Источник: председатель ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий

Детали: В частности, после 15 часов в Белопольской громаде был минометный обстрел, 28 приходов.

В то же время россияне 8 мин выпустили по Шалыгинской громаде.

В 18 часов в Краснопольской громаде было 15 прилетов из ствольной артиллерии.