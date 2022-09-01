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С самого утра россияне обстреливают Энергодар, есть пострадавшие – мэр

Ольга ГлущенкоЧетверг, 1 сентября 2022, 07:58
иллюстративное фото обстрелянного горсовета Энергодара, telegram Орлова

Оккупанты обстреливают Энергодар с 5 часов утра, есть пострадавшие.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов

Прямая речь: "С пяти утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди".

Детали: По словам Орлова, известно о попадании в несколько гражданских объектов, есть пострадавшие, количество которых выясняется.

Напомним:

31 августа миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, где должна оценить ситуацию и установить постоянное представительство. Оккупанты заявили, что дают миссии на работу 1 день.

"Власти" оккупированной части Запорожской области объявили, что не будут делать спецпропуска участникам миссии МАГАТЭ, чтобы те быстро попасть на ЗАЭС, однако добавили, что ожидают прибытия миссии в Энергодар уже утром 1 сентября.

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Главное управление разведки Минобороны Украины заявило, что оккупанты готовят на Запорожской АЭС "массовку" к приезду Миссии МАГАТЭ.

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Темы: ЭнергодаробстрелРосcия
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