ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области - Зеленский
Воскресенье, 11 сентября 2022, 11:15
Силы обороны Украины освободили от оккупантов поселок городского типа Чкаловское Харьковской области.
Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях
Прямая речь: "Еще один освобожденный населенный пункт! Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области.
И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села.
Спасибо всем нашим героям!".
Детали: Глава государства распространил видео поднятия украинского флага в этом населенном пункте.
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Предыстория:
- Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
- 9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
- 10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.
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