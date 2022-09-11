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ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области - Зеленский

Валентина РоманенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 11:15
ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области - Зеленский
скриншот

Силы обороны Украины освободили от оккупантов поселок городского типа Чкаловское Харьковской области.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Еще один освобожденный населенный пункт! Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области.

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И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села.

Спасибо всем нашим героям!".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Глава государства распространил видео поднятия украинского флага в этом населенном пункте.

Предыстория:

  • Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
  • 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
  • 9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
  • 10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.

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Темы: Харьковская областьвойна
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