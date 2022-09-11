ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области - Зеленский

Силы обороны Украины освободили от оккупантов поселок городского типа Чкаловское Харьковской области.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Еще один освобожденный населенный пункт! Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области.

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И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села.

Спасибо всем нашим героям!".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Глава государства распространил видео поднятия украинского флага в этом населенном пункте.

Предыстория:

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.

8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.

9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.

10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.

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