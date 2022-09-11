Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Харьковской области - Зеленский

Валентина РоманенкоВоскресенье, 11 сентября 2022, 11:15
скриншот

Силы обороны Украины освободили от оккупантов поселок городского типа Чкаловское Харьковской области.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Еще один освобожденный населенный пункт! Благодаря 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области.

И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села.

Спасибо всем нашим героям!".

Детали: Глава государства распространил видео поднятия украинского флага в этом населенном пункте.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
  • 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
  • 9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
  • 10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.

Читайте также: ВСУ продолжают контрнаступать на Харьковщине – что известно

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Харьковская областьвойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

видеоЗеленский – оккупантам: Мы будем с газом, светом, водой, едой и без вас

Руководство западной группировки войск РФ снова сменили из-за поражений – ГУР

дополненоЗадержан бывший глава СБУ Харьковщины

Кадыров собрался к Путину, если ситуация на войне не поменяется

Дальние бомбардировщики РФ ударили по Украине ракетами Х-22

фотоДо границы 50 км: Залужный рассказал об успехах контрнаступления

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

Харьковская область
До границы 50 км: Залужный рассказал об успехах контрнаступления
"Скрестил пальцы за успех ВСУ": госдеятели Запада о стремительном контрнаступлении Украины
ВСУ освободили еще два села в Харьковской области – президент
Последние новости
01:06
Враг ударил по Новобаварскому району Харькова, попал в жилой дом – мэр
00:55
Россияне открывали огонь по двум общинам Сумщины
00:26
Резников: Контрнаступление ВСУ – "это знак того, что Россию можно победить"
23:58
Зеленский о 200 днях войны: мир в восторге, враг – в панике
23:38
видеоБлагодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскил – Резников
23:22
обновлено, фотоВ Харькове в результате обстрела есть погибший, в области - раненый
23:00
обновлено от 21:44Россияне выпустили по востоку Украины 12 ракет, 9 из них сбила ПВО
22:48
Донетчина тоже частично обесточена – ОВА
22:37
В трех областях полностью восстановлено электроснабжение
22:15
видеоЗеленский – оккупантам: Мы будем с газом, светом, водой, едой и без вас
Все новости...