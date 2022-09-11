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ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині - Зеленський

Валентина РоманенкоНеділя, 11 вересня 2022, 11:15
скриншот

Сили оборони України звільнили від окупантів селище міського типу Чкаловське на Харківщині.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Ще один звільнений населений пункт! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.

І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села.

Дякую всім нашим героям!".

Деталі: Глава держави поширив відео підняття українського прапора в цьому населеному пункті.

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Теми: Харківська областьвійна
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