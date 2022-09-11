ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині - Зеленський
Неділя, 11 вересня 2022, 11:15
Сили оборони України звільнили від окупантів селище міського типу Чкаловське на Харківщині.
Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах
Пряма мова: "Ще один звільнений населений пункт! Завдяки 14-й окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого український прапор повернувся в смт Чкаловське Харківської області.
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І так буде всюди. Ми виженемо окупантів з кожного українського міста й села.
Дякую всім нашим героям!".
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Деталі: Глава держави поширив відео підняття українського прапора в цьому населеному пункті.
Передісторія:
- Збройні сили України розпочали контрнаступ на окуповані Росією території України.
- 8 вересня президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про звільнення Збройними силами України міста Балаклія Харківської області.
- 9 вересня Зеленський повідомив, що у Харківській області захисники України взяли під контроль понад 30 населених пунктів.
- 10 вересня стало відомо про звільнення Куп’янська та Ізюма.
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