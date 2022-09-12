Резников: Контрнаступление ВСУ – "это знак того, что Россию можно победить"
Министр обороны Алексей Резников сравнил украинское контрнаступление в Харьковской области со снежным шаром, который "катится вниз по склону".
Источник: Резников в интервью Financial Times, цитирует ZN.ua
Прямая речь: "Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовым к защите".
Детали: Резников сообщил о том, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось".
Однако предупредил, что Россия может снова пойти в контрнаступление, и праздновать победу рано. Необходимо провести работу по деоккупации территорий.
По его словам, украинские войска устали после шестидневной атаки, но моральный дух был на высоте, потому что "украинцы хотели перейти в это контрнаступление, нам требовалось это контрнаступление, и это знак того, что Россию можно победить".
Резников сказал, что "украинский блицкриг" как "катящийся вниз по склону снеговой шар" стал крупнейшей неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.
Предыстория:
- Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
- 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
- 9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
- 10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.
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