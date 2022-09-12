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Резников: Контрнаступление ВСУ – "это знак того, что Россию можно победить"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 12 сентября 2022, 00:26
Резников: Контрнаступление ВСУ – это знак того, что Россию можно победить
АЛЕКСЕЙ РЕЗНИКОВ, ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников сравнил украинское контрнаступление в Харьковской области со снежным шаром, который "катится вниз по склону".

Источник: Резников в интервью Financial Times, цитирует ZN.ua

Прямая речь: "Контрнаступление освобождает территорию, и после этого вы должны контролировать ее и быть готовым к защите".

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Детали: Резников сообщил о том, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области прошло "намного лучше, чем ожидалось".

Однако предупредил, что Россия может снова пойти в контрнаступление, и праздновать победу рано. Необходимо провести работу по деоккупации территорий.

По его словам, украинские войска устали после шестидневной атаки, но моральный дух был на высоте, потому что "украинцы хотели перейти в это контрнаступление, нам требовалось это контрнаступление, и это знак того, что Россию можно победить".

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Резников сказал, что "украинский блицкриг" как "катящийся вниз по склону снеговой шар" стал крупнейшей неудачей для России с начала полномасштабного вторжения.

Предыстория:

  • Вооруженные силы Украины проводят контрнаступление на оккупированные Россией территории Украины.
  • 8 сентября президент Владимир Зеленский подтвердил информацию об освобождении Вооруженными силами Украины города Балаклея Харьковской области.
  • 9 сентября Зеленский сообщил, что в Харьковской области защитники Украины взяли под контроль более 30 населенных пунктов.
  • 10 сентября стало известно об освобождении Купянска и Изюма.

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Темы: РезниковвойнаконтрнаступлениеХарьковская область
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