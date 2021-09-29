У Порошенко требуют от Bihus.Info опубликовать "пленки Медведчука" в первоначальном виде

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань просит суд, чтобы журналисты Bihus.Info опубликовали в первоначальном виде "пленки Медведчука".

Источник: комментарий Голованя УП, Facebook-страница адвоката, пресс-служба "Евросолидарности"

Прямая речь: "Мы требуем, чтобы весь массив файлов, который есть у Бигуса, опубликовали в первоначальном виде. Они утверждают, что они владельцы этого видео, но это - общественное достояние".

Детали: По словам адвоката, журналисты сами говорили, что прослушку вели спецслужбы, поэтому "пленки" достояние общества и должны быть доступны для всех в том же виде, в котором их получили.

Все, 36 часов "пленок Медведчука", Головань назвал смонтированными и лживыми, а заказчиками расследования - власть, которая и передала журналистам файлы.

При этом адвокат заявил, что ему все равно, где будут публиковать файлы журналисты, главное чтобы они были не смонтированными.

Головань сообщил, что Окружной админсуд Киева постановил открыть производство по иску Порошенко, где тот требует журналистов обнародовать так называемые "пленки Медведчука" в первоначальном виде.

Что было раньше: Журналисты-расследователи проекта Bihus.Info заявили, что получили доступ к десяткам часов записей разговоров кума Путина Виктора Медведчука, которые свидетельствуют о его связях с российскими чиновниками и боевиками.

Из некоторых записей следует, что уже с июня 2014 года Медведчук "прописался" в Администрации тогдашнего президента, вел от ее имени переговоры с боевиками и якобы мог влиять на Петра Порошенко. В "Европейской Солидарности", которую возглавляет Порошенко, и у Медведчука отрицали подлинность разговоров.

Также журналисты опубликовали записи, раскрывающие историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" ("трубы"), причастность к которой Медведчук не раз отрицал.

В СБУ заявляли, что эксперты проверяют подлинность опубликованных в СМИ записей.

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