Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Порошенко требуют от Bihus.Info опубликовать "пленки Медведчука" в первоначальном виде

Среда, 29 сентября 2021, 15:59
У Порошенко требуют от Bihus.Info опубликовать пленки Медведчука в первоначальном виде
Фото: FB Порошенко

Адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань просит суд, чтобы журналисты Bihus.Info опубликовали в первоначальном виде "пленки Медведчука".

Источник: комментарий Голованя УП, Facebook-страница адвоката, пресс-служба "Евросолидарности"

Прямая речь: "Мы требуем, чтобы весь массив файлов, который есть у Бигуса, опубликовали в первоначальном виде. Они утверждают, что они владельцы этого видео, но это - общественное достояние".

Детали: По словам адвоката, журналисты сами говорили, что прослушку вели спецслужбы, поэтому "пленки" достояние общества и должны быть доступны для всех в том же виде, в котором их получили.

Все, 36 часов "пленок Медведчука", Головань назвал смонтированными и лживыми, а заказчиками расследования - власть, которая и передала журналистам файлы.

При этом адвокат заявил, что ему все равно, где будут публиковать файлы журналисты, главное чтобы они были не смонтированными.

Головань сообщил, что Окружной админсуд Киева постановил открыть производство по иску Порошенко, где тот требует журналистов обнародовать так называемые "пленки Медведчука" в первоначальном виде.

Что было раньше: Журналисты-расследователи проекта Bihus.Info заявили, что получили доступ к десяткам часов записей разговоров кума Путина Виктора Медведчука, которые свидетельствуют о его связях с российскими чиновниками и боевиками.

Из некоторых записей следует, что уже с июня 2014 года Медведчук "прописался" в Администрации тогдашнего президента, вел от ее имени переговоры с боевиками и якобы мог влиять на Петра Порошенко. В "Европейской Солидарности", которую возглавляет Порошенко, и у Медведчука отрицали подлинность разговоров.

Также журналисты опубликовали записи, раскрывающие историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" ("трубы"), причастность к которой Медведчук не раз отрицал.

В СБУ заявляли, что эксперты проверяют подлинность опубликованных в СМИ записей.

Предыстория:

  • В феврале 2021 года Виктор Медведчук оказался под санкциями Совета безопасности и обороны Украины, он не может распоряжаться своим имуществом и счетами. Также санкции заблокировали три канала из сферы его влияния: 112 Украина, NewsOne и ZiK, которые официально принадлежат другому нардепу ОПЗЖ Тарасу Козаку.
  • 11 мая Медведчуку и Козаку подписали подозрение в госизмене и сговоре с россиянами для добычи нефти и газа в Черном море.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство слежения. Козак не в Украине. СБУ получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.

Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоМедведчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
11:20
По всей Украине объявили тревогу: МиГ-31К летает над Черным морем
11:17
WP: США ведут переговоры об "обновлении" Палестинской администрации
10:48
Нефть дорожает в ожидании снижения процентных ставок в США
10:48
В Киеве проведут учения по безопасности: будут новые блокпосты и проверки машин
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
Все новости...
Реклама: