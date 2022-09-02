Россияне обстреляли Харьков, есть повреждения — мэр

Россияне ударили по Холодногорскому району Харькова, предварительно без жертв.

Источник: мэр города Игорь Терехов

Детали: Однако отмечается, что четыре автомобиля получили повреждения.

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Утром спасатели будут проверять прилегающую к месту прилета территорию.

Обновлено. Вскоре Терехов сообщил, что в результате утреннего обследования территории в Холодногорском районе полиция говорит о прилете ракеты С-300.

Кроме четырех автомобилей повреждено два инфраструктурных объекта. О жертвах информации нет.