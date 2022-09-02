Россияне обстреляли Харьков, есть повреждения — мэр
Пятница, 2 сентября 2022, 06:15
Россияне ударили по Холодногорскому району Харькова, предварительно без жертв.
Источник: мэр города Игорь Терехов
Детали: Однако отмечается, что четыре автомобиля получили повреждения.
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Утром спасатели будут проверять прилегающую к месту прилета территорию.
Обновлено. Вскоре Терехов сообщил, что в результате утреннего обследования территории в Холодногорском районе полиция говорит о прилете ракеты С-300.
Кроме четырех автомобилей повреждено два инфраструктурных объекта. О жертвах информации нет.
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