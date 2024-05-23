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Бойцы 110-й бригады сбили российский штурмовик Су-25

Татьяна ОлейникЧетверг, 23 мая 2024, 19:30
Бойцы 110-й бригады сбили российский штурмовик Су-25
скриншот с видео 110-й бригады

Бойцы 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко 23 мая сбили российский штурмовик Су-25. Это уже пятый сбитый бригадой самолет за последние несколько недель.

Источник: страница бригады в Facebook

Дословно: "Накануне наши ребята, посадили на вечную стоянку в донбасских степях враждебный Су-25. Это раз. А уже сегодня безудержные зенитчики 110 ОМБр снайперски отработали по еще одному Су. Это два".

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Что предшествовало: Так, 4 мая президент Владимир Зеленский сообщал, что военные из 110-й отдельной механизированной бригады сбили российский штурмовик Су-25 в Донецкой области.

11 мая они сбили еще один Су-25, а 13 мая – третий. О четвертом сбитии стало известно 18 мая. 22 мая Генштаб ВСУ также сообщил об ущербе Су-25.

Темы: потери в войнеавиа
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