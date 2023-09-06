В Харькове задержали чиновников миграционной службы, требовавших взятки за выдачу паспортов

Правоохранители разоблачили на вымогательстве и получении взяток шестерых сотрудников райотдела Государственной миграционной службы в Харькове.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Руководительнице Киевского РО в городе Харькове ГУ ГМС Украины в Харьковской области и пяти ее подчиненным инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды.

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По данным следствия, организованная преступная группа, в состав которой входили руководитель и подчиненные сотрудники прифронтового ГМС, требовала и получала от 1 до 2 тысяч гривен взятки с каждого гражданина за оформление документов.

Чиновники отказывались от приема граждан, они не регистрировали людей в электронной очереди и не отвечали по контактным телефонам госучреждения.

После таких манипуляций фигуранты предлагали потерпевшим свою "помощь" в беспрепятственном оформлении документов.

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Речь идет о паспортах гражданина Украины, загранпаспорта, ID карты. Месячный "заработок" должностных лиц ГМС составлял от 300 до 500 тысяч грн.

Шестерых членов организованной преступной группы задержали.

По местам их проживания и работы силовики провели неотложные обыски.

фото огп

фото огп

Суд избрал подозреваемым меры пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

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