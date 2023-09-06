Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Харькове задержали чиновников миграционной службы, требовавших взятки за выдачу паспортов

Валентина РоманенкоСреда, 6 сентября 2023, 16:37
В Харькове задержали чиновников миграционной службы, требовавших взятки за выдачу паспортов
фото ОГП

Правоохранители разоблачили на вымогательстве и получении взяток шестерых сотрудников райотдела Государственной миграционной службы в Харькове.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Руководительнице Киевского РО в городе Харькове ГУ ГМС Украины в Харьковской области и пяти ее подчиненным инкриминируется вымогательство и получение неправомерной выгоды.

Реклама:
 

По данным следствия, организованная преступная группа, в состав которой входили руководитель и подчиненные сотрудники прифронтового ГМС, требовала и получала от 1 до 2 тысяч гривен взятки с каждого гражданина за оформление документов.

Чиновники отказывались от приема граждан, они не регистрировали людей в электронной очереди и не отвечали по контактным телефонам госучреждения.

После таких манипуляций фигуранты предлагали потерпевшим свою "помощь" в беспрепятственном оформлении документов.

ВИДЕО ДНЯ

Речь идет о паспортах гражданина Украины, загранпаспорта, ID карты. Месячный "заработок" должностных лиц ГМС составлял от 300 до 500 тысяч грн.

Шестерых членов организованной преступной группы задержали.

По местам их проживания и работы силовики провели неотложные обыски.

 
фото огп
 
фото огп

Суд избрал подозреваемым меры пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

Читайте также: Монополия на "Украину". Как Шмыгаль и его правительство пустили скандальный ЕДАПС зарабатывать миллиарды на документах

Темы: взяткаМиграционная службаХарьковСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
взятка
СБУ разоблачила коррупционные схемы на таможнях трех областей и взяточницу в налоговой в Одесской области
Взятку за установку солнечной батареи на крыше колонии требовали с иностранца в Одесской области
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Последние новости
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
Все новости...
Реклама: