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Президент Еврокомиссии: Пора ограничить цену на российский газ

"Европейская правда"Пятница, 2 сентября 2022, 15:37
Урсула фон дер Ляйен, скриншот

Европейский Союз должен ограничить цену на газ, транспортируемый по трубопроводам из России, чтобы смягчить последствия манипулирования рынком режимом Владимира Путина.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Цена на газ для европейского рынка для поставок в октябре колебалась на уровне около 213 евро за мегаватт-час. Год назад она была около 29 евро, а два года назад – около 15 евро/МВт-час. Она начала заметнее расти осенью прошлого года, достигнув максимума около 345 евро/МВт-час вскоре после вторжения российских войск в Украину.

Возможность введения максимальных цен на российский газ через неделю обсудят министры энергетики стран ЕС, внеочередное заседание которых созвало чешское председательство в Совете ЕС.

Президент Еврокомиссии также призвала к энергосбережению, конкретный план она должна представить в середине сентября.

Напомним, вице-премьер России Александр Новак заявил, что страна не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат идею о пределе цен на них.

По данным СМИ, G7 стремится ввести механизм ограничения цен на экспорт российской нефти до 5 декабря, когда вступят в силу санкции Европейского Союза, запрещающие морской импорт российской сырой нефти.

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Темы: ЕСгазРосcия
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