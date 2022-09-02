Еврокомиссия будет добиваться введения ограничения цен на нефть РФ по всему ЕС

Еврокомиссия будет добиваться введения лимита цен на российскую нефть, согласованного в рамках G7, по всему Евросоюзу.

Об этом заявил еврокомиссар Паоло Джентилони в своем заявлении в пятницу, пишет "Европейская правда".

"G7 будет работать над созданием широкой глобальной коалиции, чтобы завершить разработку и уровень лимита цены (на российскую нефть – Ред.), а также совместно внедрить его, чтобы максимизировать его эффективность. Комиссия будет играть свою полную роль в работе над достижением единодушия среди наших 27 государств-членов по внедрению этой меры в ЕС", - заявил еврокомиссар.

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Цель комиссии состоит в том, чтобы сделать это в соответствии с графиком, согласованным в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов, добавил комиссар.

Министры финансов страны G7 2 сентября договорились срочно перейти к введению ограничения цен на импорт российской нефти, стремясь усилить санкции против Москвы. В G7 входят три государства ЕС – Германия, Франция, Италия.

Ограничения будут касаться российских нефти и поставляемых морским транспортом нефтепродуктов.

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Министры заявили, что первоначальный ценовой предел будет основываться на ряде технических факторов, а уровень цен будет пересматриваться по мере необходимости.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Россия перестанет продавать любую нефть странам, которые введут ограничение цены.