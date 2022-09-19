Большинство эксгумированных в Изюме тел принадлежало мирным жителям – Синегубов

В деоккупированном 10 сентября Изюме в Харьковской области эксгумировали уже 146 тел, подавляющее большинство из них – это гражданские лица.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Прямая речь: "Продолжается эксгумация тел погибших с места массового захоронения в Изюме. За это время эксгумировано 146 тел, большинство из которых – это гражданские лица, в том числе 2 детей.

У части погибших есть признаки насильственной смерти, есть тела со связанными руками и следами пыток. У умерших также обнаружены минно-взрывные травмы, осколочные и колото-резаные ранения".

Детали: Синегубов отметил, что все тела направляются на судебно-медицинскую экспертизу для окончательного выяснения причин смерти.

Он убежден, что об ужасных преступлениях российских оккупантов в Харьковской области должен знать весь мир.

Поэтому собранные украинскими властями доказательства обязательно будут использованы в международных судах, чтобы наказать военных преступников, заверил он.

ВИДЕО ДНЯ

Глава ОВА поблагодарил за усиленную работу полицейских, работников прокуратуры, служащих ГСЧС, специалистов СБУ, судмедэкспертов, врачей и всех, кто задействован в проведении этой эксгумации, а также представителей СМИ.