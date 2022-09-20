Полиция и ЦИК в каждый дом: коллаборант рассказал, как будет проходить "референдум" на Запорожье
На оккупированной территории Запорожской области во время так называемого "референдума" по домам жителей будут ходить "бригады" из членов ЦИК и сотрудников полиции.
Источник: российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на так называемого главу ВГА региона коллаборанта Евгения Балицкого
Прямая речь Балицкого: "Голосование будет проходить с пятницы (23 сентября – ред.), будет делаться разнос по людям, живущим на территории Запорожской области, освобожденной от нацизма, по адресам.
Ко многим будет приходить наша бригада людей, которая будет состоять из членов комиссии, конечно, в сопровождении полицейских, чтобы не было инцидентов, и людям будет предлагаться поадресно проголосовать".
Детали: По словам коллаборанта, таким образом оккупанты якобы планируют "защищать жителей от скоплений в местах, по которым нацисты могут нанести ракетный удар или заложить взрывные устройства".
Балицкий добавил, что те, кто по какой-то причине не смогут проголосовать в условиях подомового обхода, смогут проголосовать на избирательных участках.
Предыстория:
- 19 сентября так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами РФ.
- Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей тоже выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.
- Оккупанты планируют провести свои псевдореферендумы с 23 по 27 сентября.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал шантажом попытки России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины.
- Также в ОП заверили Россию и ее подельников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не позволят легализовать захват украинских земель.
- 77% украинцев единственно приемлемым с вариантом установления мира считают возвращение Украиной всех территорий, подконтрольных ей до 2014 года, включая Донбасс и Крым, еще 11% опрошенных называют такой вариант достижения мира "скорее приемлемым".