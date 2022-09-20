Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция и ЦИК в каждый дом: коллаборант рассказал, как будет проходить "референдум" на Запорожье

Ирина БалачукВторник, 20 сентября 2022, 18:55
Коллаборант Евгений Балицкий. Фото c Facebook

На оккупированной территории Запорожской области во время так называемого "референдума" по домам жителей будут ходить "бригады" из членов ЦИК и сотрудников полиции.

Источник: российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на так называемого главу ВГА региона коллаборанта Евгения Балицкого

Прямая речь Балицкого: "Голосование будет проходить с пятницы (23 сентября – ред.), будет делаться разнос по людям, живущим на территории Запорожской области, освобожденной от нацизма, по адресам.

Ко многим будет приходить наша бригада людей, которая будет состоять из членов комиссии, конечно, в сопровождении полицейских, чтобы не было инцидентов, и людям будет предлагаться поадресно проголосовать".

Детали: По словам коллаборанта, таким образом оккупанты якобы планируют "защищать жителей от скоплений в местах, по которым нацисты могут нанести ракетный удар или заложить взрывные устройства".

Балицкий добавил, что те, кто по какой-то причине не смогут проголосовать в условиях подомового обхода, смогут проголосовать на избирательных участках.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 19 сентября так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами РФ.
  • Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей тоже выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.
  • Оккупанты планируют провести свои псевдореферендумы с 23 по 27 сентября.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал шантажом попытки России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины.
  • Также в ОП заверили Россию и ее подельников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не позволят легализовать захват украинских земель.
  • 77% украинцев единственно приемлемым с вариантом установления мира считают возвращение Украиной всех территорий, подконтрольных ей до 2014 года, включая Донбасс и Крым, еще 11% опрошенных называют такой вариант достижения мира "скорее приемлемым".

Поддержите УП на Patreon

Темы: Запорожская областьоккупацияреферендум
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Путин объявил частичную мобилизацию

ISW: Путин хочет аннексировать оккупированные территории, чтобы обвинить ВСУ в "нападении на Россию"

видеоЗеленский призвал США быть первым гарантом безопасности, а другие страны – выбрать между добром и злом

Зеленский об "очень шумных новостях из России": Наши позиции не меняются

В Воздушных силах объяснили, чем можно сбивать иранские "подарки" России

"Укроборонпром" совместно со страной-членом НАТО строит боеприпасный завод

Все новости...
Запорожская область
Оккупанты готовятся провести все "референдумы" 23-27 сентября
Российским командирам поручили держать позиции в Запорожской области – Генштаб ВСУ
Оккупанты утром ударили по селу на Запорожье, пострадал 1 человек - ОВА
Последние новости
10:26
Amazon отменяет комиссию для украинских предпринимателей на год
10:18
Макрон: нейтральные в вопросе войны в Украине страны становятся соучастниками России
10:15
Когда обращаться к онкогинекологу: в ЦОЗ назвали опасные симптомы
10:13
"Потерь нет", а мобилизиция есть: Шойгу озвучил потери РФ в Украине
10:04
ВСУ уже уничтожили более 55 000 оккупантов - Генштаб
09:55
Британская разведка объяснила, почему РФ спешит с референдумами на оккупированных территориях
09:44
Правительство ФРГ национализирует импортера российского газа Uniper
09:43
Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч резервистов
09:38
Путин пригрозил Западу ядерным оружием: "Это не блеф"
09:12
Путин объявил частичную мобилизацию
Все новости...