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Полиция и ЦИК в каждый дом: коллаборант рассказал, как будет проходить "референдум" на Запорожье

Ирина БалачукВторник, 20 сентября 2022, 18:55
Полиция и ЦИК в каждый дом: коллаборант рассказал, как будет проходить референдум на Запорожье
Коллаборант Евгений Балицкий. Фото c Facebook

На оккупированной территории Запорожской области во время так называемого "референдума" по домам жителей будут ходить "бригады" из членов ЦИК и сотрудников полиции.

Источник: российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на так называемого главу ВГА региона коллаборанта Евгения Балицкого

Прямая речь Балицкого: "Голосование будет проходить с пятницы (23 сентября – ред.), будет делаться разнос по людям, живущим на территории Запорожской области, освобожденной от нацизма, по адресам.

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Ко многим будет приходить наша бригада людей, которая будет состоять из членов комиссии, конечно, в сопровождении полицейских, чтобы не было инцидентов, и людям будет предлагаться поадресно проголосовать".

Детали: По словам коллаборанта, таким образом оккупанты якобы планируют "защищать жителей от скоплений в местах, по которым нацисты могут нанести ракетный удар или заложить взрывные устройства".

Балицкий добавил, что те, кто по какой-то причине не смогут проголосовать в условиях подомового обхода, смогут проголосовать на избирательных участках.

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Предыстория: 

  • 19 сентября так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами РФ.
  • Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей тоже выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.
  • Оккупанты планируют провести свои псевдореферендумы с 23 по 27 сентября.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал шантажом попытки России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины.
  • Также в ОП заверили Россию и ее подельников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не позволят легализовать захват украинских земель.
  • 77% украинцев единственно приемлемым с вариантом установления мира считают возвращение Украиной всех территорий, подконтрольных ей до 2014 года, включая Донбасс и Крым, еще 11% опрошенных называют такой вариант достижения мира "скорее приемлемым".

Темы: Запорожская областьоккупацияреферендум
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