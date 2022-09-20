Полиция и ЦИК в каждый дом: коллаборант рассказал, как будет проходить "референдум" на Запорожье

На оккупированной территории Запорожской области во время так называемого "референдума" по домам жителей будут ходить "бригады" из членов ЦИК и сотрудников полиции.

Источник: российское пропагандистское издание РБК со ссылкой на так называемого главу ВГА региона коллаборанта Евгения Балицкого

Прямая речь Балицкого: "Голосование будет проходить с пятницы (23 сентября – ред.), будет делаться разнос по людям, живущим на территории Запорожской области, освобожденной от нацизма, по адресам.

Реклама:

Ко многим будет приходить наша бригада людей, которая будет состоять из членов комиссии, конечно, в сопровождении полицейских, чтобы не было инцидентов, и людям будет предлагаться поадресно проголосовать".

Детали: По словам коллаборанта, таким образом оккупанты якобы планируют "защищать жителей от скоплений в местах, по которым нацисты могут нанести ракетный удар или заложить взрывные устройства".

Балицкий добавил, что те, кто по какой-то причине не смогут проголосовать в условиях подомового обхода, смогут проголосовать на избирательных участках.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: