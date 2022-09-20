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Путин готовит заявление по псевдореферендумам в Украине – росСМИ

Ирина БалачукВторник, 20 сентября 2022, 16:45
Владимир Путин. Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин может выступить 20 сентября по поводу так называемых референдумов на оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Источник: российское издание РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента

Дет али: Выступление ожидается до конца дня. Собеседники издания отметили, что не знают, что именно скажет Путин.

Также Telegram-каналы сообщают, что 20 сентября может выступить и министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Предыстория: 

  • 19 сентября так называемые "общественные палаты" "ЛНР" и "ДНР" потребовали немедленно инициировать "референдумы" о признании их субъектами РФ.
  • Оккупанты Херсонской области вслед за боевиками Донецкой и Луганской областей тоже выступили за срочное проведение "референдума" о вступлении в РФ.
  • Оккупанты планируют провести свои псевдореферендумы с 23 по 27 сентября.
  • Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал шантажом попытки России провести так называемые референдумы на оккупированных территориях Украины.
  • Также в ОП заверили Россию и ее подельников на оккупированных территориях Украины, что псевдореферендумы не позволят легализовать захват украинских земель.
  • 77% украинцев единственно приемлемым с вариантом установления мира считают возвращение Украиной всех территорий, подконтрольных ей до 2014 года, включая Донбасс и Крым, еще 11% опрошенных называют такой вариант достижения мира "скорее приемлемым".

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Темы: ПутинреферендумДонбассоккупация
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