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У россиян 40% техники, которой оснащаются новые подразделения, не боеспособна – ГУР

Роман ПетренкоСуббота, 3 сентября 2022, 13:13
техника россиян, опрокидываемая для 3 армейского корпуса, фото CIT

По оценкам Главного управления разведки, 40 процентов боевой российской техники, которой оснащается третий армейский корпус, не боеспособна.

Источник: представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий

Прямая речь Скибицкого: "История с третьим армейским корпусом растянется до ноября. Проблема – человеческий ресурс. Укомплектование специалистами. Чтобы подготовить нормального специалиста, нужно 3-4 месяца.

Также проблемой является комплектование техникой и вооружением. Вся новейшая техника была на вооружении батальонно-тактических групп, которые заходили на нашу территорию в феврале-марте. Сейчас мы видим, что все формируемые подразделения оснащаются еще советскими образцами вооружения, которые снимаются с баз хранения и арсеналов и поступают в войска.

По нашим оценкам, 40 процентов боевой техники не боеспособна. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок".

Напомним: Расследователи Conflict Intelligence Team считают, что Россия перекидывает на фронт недавно сформированный 3 армейский корпус.

Подразделения третьего армейского корпуса, который российские власти хотят отправить в Украину, вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь, считают в Институте изучения войны.

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Темы: разведкавойнаРосcия
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