Днепропетровщина: по Никопольскому району враг ударил из "Градов" и тяжелой артиллерии

Враг трижды ударил по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии, однако обошлось без погибших и раненых.

Источник: председатель Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "В Никополе произошел пожар. Огонь уже укротили. В городе изуродованы 5 жилых домов и несколько хозяйственных сооружений. Выведена из строя линия электропередач".

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Детали: Кроме того, в Марганецкой общине поврежден частный дом, склады и проходная местного завода.

В других районах ночь прошла без обстрелов.