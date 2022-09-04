Днепропетровщина: по Никопольскому району враг ударил из "Градов" и тяжелой артиллерии
Воскресенье, 4 сентября 2022, 07:52
Враг трижды ударил по Никопольскому району из "Градов" и тяжелой артиллерии, однако обошлось без погибших и раненых.
Источник: председатель Днепропетровской области Валентин Резниченко
Прямая речь: "В Никополе произошел пожар. Огонь уже укротили. В городе изуродованы 5 жилых домов и несколько хозяйственных сооружений. Выведена из строя линия электропередач".
Детали: Кроме того, в Марганецкой общине поврежден частный дом, склады и проходная местного завода.
В других районах ночь прошла без обстрелов.