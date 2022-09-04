Мужчина во Львове бросил гранаты в полицейских и их авто, ему грозит пожизненное

Житель Харькова во Львове бросил гранаты в патрульных полицейских и салон служебного автомобиля.

Источник: полиция Львовской области

Дословно: "Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства покушения на убийство работников полиции во время исполнения служебных обязанностей.

Один из злоумышленников, 24-летний житель Харькова, бросил две гранаты – в патрульных полицейских и салон служебного автомобиля. К счастью, никто не пострадал".

Детали: В воскресенье около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Белогорской во Львове неизвестный мужчина ведет себя агрессивно, пристает к прохожим, угрожает им гранатой.

Дословно: "По указанному адресу прибыли сотрудники Управления патрульной полиции во Львовской области. На месте происшествия они обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно, угрожал применить оружие, на замечания правоохранителей не реагировал.

Злоумышленник бросил одну гранату в сторону правоохранителей, а вторую – в салон служебного автомобиля, после чего спрятался в дом. В результате взрыва гранат никто не пострадал".

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Больше деталей: Правоохранители установили личность злоумышленника, 24-летнего жителя Харькова, а также его 29-летнего брата, который скрывался в доме.

На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о задержании братьев в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст.348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – пожизненное лишение свободы.