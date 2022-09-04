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Мужчина во Львове бросил гранаты в полицейских и их авто, ему грозит пожизненное

Катерина ТищенкоВоскресенье, 4 сентября 2022, 20:01
Мужчина во Львове бросил гранаты в полицейских и их авто, ему грозит пожизненное
фото полиции

Житель Харькова во Львове бросил гранаты в патрульных полицейских и салон служебного автомобиля.

Источник: полиция Львовской области

Дословно: "Во Львове полицейские устанавливают обстоятельства покушения на убийство работников полиции во время исполнения служебных обязанностей.

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Один из злоумышленников, 24-летний житель Харькова, бросил две гранаты – в патрульных полицейских и салон служебного автомобиля. К счастью, никто не пострадал".

Детали: В воскресенье около 14.00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Белогорской во Львове неизвестный мужчина ведет себя агрессивно, пристает к прохожим, угрожает им гранатой.

 

Дословно: "По указанному адресу прибыли сотрудники Управления патрульной полиции во Львовской области. На месте происшествия они обнаружили мужчину, который вел себя неадекватно, угрожал применить оружие, на замечания правоохранителей не реагировал.

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Злоумышленник бросил одну гранату в сторону правоохранителей, а вторую – в салон служебного автомобиля, после чего спрятался в дом. В результате взрыва гранат никто не пострадал".

 

Больше деталей: Правоохранители установили личность злоумышленника, 24-летнего жителя Харькова, а также его 29-летнего брата, который скрывался в доме.

На месте происшествия работают следователи, решается вопрос о задержании братьев в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

 

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст.348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – пожизненное лишение свободы.

Темы: Львовполиция
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