В Донецке на войну "мобилизуют" даже из больниц – Генштаб ВСУ

Россияне продолжают принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины, забирая мужчин на войну даже из больниц, заявляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Источник: Генштаб ВСУ в сводке за утро 5 сентября

Дословно: "Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины.

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В Донецке российские захватчики нашли новый источник пополнения потерь в живой силе. Так, недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных.

Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненые во время боевых действий, которые проходят лечение".

Детали: В то же время "военнослужащие" 2 армейского корпуса отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными.

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По данным Генштаба ВСУ, личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок, в отличие от российских военных в других воинских частях.

Кроме того, отсутствует качественное медицинское обеспечение.

"Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава", – отмечают в Генштабе.