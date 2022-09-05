Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Донецке на войну "мобилизуют" даже из больниц – Генштаб ВСУ

Елена РощинаПонедельник, 5 сентября 2022, 07:47

Россияне продолжают принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины, забирая мужчин на войну даже из больниц, заявляет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Источник: Генштаб ВСУ в сводке за утро 5 сентября

Дословно: "Продолжается принудительная мобилизация на временно оккупированных территориях Украины.

Реклама:

В Донецке российские захватчики нашли новый источник пополнения потерь в живой силе. Так, недавно в местные больницы города начали прибывать представители российской оккупационной армии и силой "выписывать" больных.

Под такую выписку попадают мужчины призывного возраста с различными заболеваниями или травмами, в том числе раненые во время боевых действий, которые проходят лечение".

Детали: В то же время "военнослужащие" 2 армейского корпуса отмечают дискриминацию их статуса по сравнению с российскими военными.

ВИДЕО ДНЯ

По данным Генштаба ВСУ, личный состав подразделений указанного армейского корпуса не получает определенных задекларированных надбавок, в отличие от российских военных в других воинских частях.

Кроме того, отсутствует качественное медицинское обеспечение.

"Все это оказывает существенное влияние на ухудшение морально-психологического состояния личного состава", – отмечают в Генштабе.

Темы: оккупациявойнаДонецкГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
оккупация
В Украине потратили более 19 миллиардов из бюджетов громад, находящихся в оккупации
Оккупанты держат в яме и почти не кормят своих военных, которые отказались идти в бой − Маляр
"Безволие". Российское шоу в рожу всему миру
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: