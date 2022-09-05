Евросоюз синхронно с США меняет посла в России

Европейский Союз синхронно с США меняет своего посла в России - немецкий дипломат Маркус Эдерер завершил работу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Еще 2 сентября Эдерер в интервью RTVI сообщил, что решил покинуть пост. "Я оставляю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что мог", - сказал он.

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Источник российского агентства ТАСС подтвердил информацию о том, что дипломат уже покинул РФ. Его пост в ближайшее время займет дипломат из Франции.

"Изменение главы миссии ЕС в Москве носит плановый характер. Маркус Эдерер покинул Россию, и уже в ближайшее время этот пост займет бывший посол Франции в Малайзии Ролан Галяраг. Его назначение на эту должность было утверждено верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в июне", - заявил собеседник российского агентства.

По его словам, "ЕС придерживается позиции относительно необходимости сохранения открытыми дипломатических каналов связи с Москвой", несмотря на войну в Украине.

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4 сентября посольство США в РФ сообщило, что американский посол Джон Салливан завершил свою работу в качестве главы американской дипмиссии в России и покинул Москву.