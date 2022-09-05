Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Євросоюз синхронно зі США змінює посла в Росії

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 08:28
Євросоюз синхронно зі США змінює посла в Росії
Москва, фото Кремля

Європейський Союз синхронно зі США змінює свого посла у Росії - німецький дипломат Маркус Едерер завершив роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ще 2 вересня Едерер в інтерв'ю RTVI повідомив, що вирішив залишити посаду. "Я залишаю свій пост зі спокійною душею. Думаю, я зробив те, що міг", - сказав він.

Реклама:

Джерело російського агентства ТАСС підтвердило інформацію, що дипломат вже покинув РФ. Його пост найближчим часом займе дипломат з Франції.

"Зміна глави місії ЄС у Москві має плановий характер. Маркус Едерер залишив Росію, і вже найближчим часом цю посаду обійме колишній посол Франції в Малайзії Ролан Галяраг. Його призначення на цю посаду було затверджено верховним представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем у червні", - заявив співрозмовник російського агентства.

 За його словами, "ЄС дотримується позиції щодо необхідності збереження відкритими дипломатичних каналів зв'язку з Москвою" попри війну в Україні. 

ВІДЕО ДНЯ

4 вересня посольство США в РФ повідомило, що американський посол Джон Салліван завершив свою роботу як глава американської дипмісії в Росії і залишив Москву.

Теми: ЄССШАРосіядипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
ЄС
Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки за турне в ЄС
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
Останні новини
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
У Київському метро назвали фейком закриття ще двох станцій
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
Усі новини...
Реклама: