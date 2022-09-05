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Євросоюз синхронно зі США змінює посла в Росії

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 08:28
Москва, фото Кремля

Європейський Союз синхронно зі США змінює свого посла у Росії - німецький дипломат Маркус Едерер завершив роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Ще 2 вересня Едерер в інтерв'ю RTVI повідомив, що вирішив залишити посаду. "Я залишаю свій пост зі спокійною душею. Думаю, я зробив те, що міг", - сказав він.

Джерело російського агентства ТАСС підтвердило інформацію, що дипломат вже покинув РФ. Його пост найближчим часом займе дипломат з Франції.

"Зміна глави місії ЄС у Москві має плановий характер. Маркус Едерер залишив Росію, і вже найближчим часом цю посаду обійме колишній посол Франції в Малайзії Ролан Галяраг. Його призначення на цю посаду було затверджено верховним представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем у червні", - заявив співрозмовник російського агентства.

 За його словами, "ЄС дотримується позиції щодо необхідності збереження відкритими дипломатичних каналів зв'язку з Москвою" попри війну в Україні. 

4 вересня посольство США в РФ повідомило, що американський посол Джон Салліван завершив свою роботу як глава американської дипмісії в Росії і залишив Москву.

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Теми: ЄССШАРосіядипломатичні відносини
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