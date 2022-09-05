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Зеленский провел "итоговый" разговор с Джонсоном

Алена МазуренкоПонедельник, 5 сентября 2022, 17:44
Зеленский провел итоговый разговор с Джонсоном
ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский провел итоговый телефонный разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном, 5 августа на этот пост избрали министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Источник: Twitter Зеленского

Прямая речь: "Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ.

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С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе".

Детали: Джонсон также сообщил о разговоре с президентом Украины и заявил, что рассчитывает остаться Зеленскому другом.

Прямая речь Джонсона: "Это было честью работать с вами... Великобритания будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что ваша безопасность – это наша безопасность, а ваша свобода – это наша свобода".

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Джонсон также поздравил Трасс с победой на выборах лидера Консервативной партии. Трасс станет новым премьер-министром.

Напомним:

  • 5 сентября министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс победила на выборах лидера Консервативной партии и станет новым премьер-министром.

Темы: ЗеленскийБорис ДжонсонВеликобританияУкраина
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