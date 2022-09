Зеленский провел "итоговый" разговор с Джонсоном

Президент Владимир Зеленский провел итоговый телефонный разговор с премьером Британии Борисом Джонсоном, 5 августа на этот пост избрали министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Источник: Twitter Зеленского

Прямая речь: "Провел итоговый разговор с Борисом Джонсоном в его нынешнем статусе. От имени всего украинского народа поблагодарил личную смелость, принципиальность и выдающийся вклад в противодействие агрессии РФ.

С нетерпением жду сотрудничества с большим другом Украины в новом статусе".

Детали: Джонсон также сообщил о разговоре с президентом Украины и заявил, что рассчитывает остаться Зеленскому другом.

Прямая речь Джонсона: "Это было честью работать с вами... Великобритания будет продолжать поддерживать Украину на каждом шагу, потому что мы знаем, что ваша безопасность – это наша безопасность, а ваша свобода – это наша свобода".

It's been a privilege to work with you @ZelenskyyUa, and I look forward to staying friends. The UK will continue to back Ukraine every step of the way, because we know that your security is our security, and your freedom is our freedom.



Slava Ukraini 🇺🇦 https://t.co/knjrR9sGDj