Зеленський провів "підсумкову" розмову із Джонсоном

Президент Володимир Зеленський провів підсумкову телефонну розмову із прем'єром Британії Борисом Джонсоном, 5 серпня на цю посаду обрали міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Джерело: Twitter Зеленського

Пряма мова: "Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ.

З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі".

Деталі: Джонсон також повідомив про розмову із президентом України і заявив, що розраховує залишитися Зеленському другом.

Пряма мова Джонсона: "Це було честю працювати з вами... Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що ваша безпека – це наша безпека, а ваша свобода – це наша свобода".

