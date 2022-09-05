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Зеленський провів "підсумкову" розмову із Джонсоном

Альона Мазуренко Понеділок, 5 вересня 2022, 17:44
Зеленський провів підсумкову розмову із Джонсоном
ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський провів підсумкову телефонну розмову із прем'єром Британії Борисом Джонсоном, 5 серпня на цю посаду обрали міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Джерело: Twitter Зеленського

Пряма мова: "Провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном у його нинішньому статусі. Від імені всього українського народу подякував за особисту сміливість, принциповість і визначний внесок у протидію агресії РФ.

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З нетерпінням чекаю на співпрацю з великим другом України у новому статусі".

Деталі: Джонсон також повідомив про розмову із президентом України і заявив, що розраховує залишитися Зеленському другом.

Пряма мова Джонсона: "Це було честю працювати з вами... Велика Британія продовжуватиме підтримувати Україну на кожному кроці, тому що ми знаємо, що ваша безпека – це наша безпека, а ваша свобода – це наша свобода".

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Джонсон також привітав Трасс із перемогою на виборах лідера Консервативної партії. Трасс стане новим прем'єр-міністром.

Нагадаємо: 

  • 5 вересня міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла на виборах лідера Консервативної партії та стане новим прем'єр-міністром.

Теми: ЗеленськийБорис ДжонсонВелика БританіяУкраїна
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