Три российских беспилотника нарвались на украинскую ПВО
Понедельник, 5 сентября 2022, 21:50
В течение дня украинские военные сбили в небе над Украиной три беспилотных летательных аппарата российской армии.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Военные сообщают, что оккупанты продолжают использовать БПЛА оперативно-тактического уровня по всей территории Украины для воздушной разведки и корректировки огня.
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5 сентября около 15:00 в небе над Херсонщиной, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", был ликвидирован российский беспилотник "Орлан-10".
Еще два БПЛА этого типа уничтожили в Харьковской области зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток".
Кроме того, по беспилотнику работала противовоздушная оборона Винницкой области. Результаты уточняются.
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Напомним:
- В конце августа над Винницкой силы противовоздушной обороны Украины сбили вражеские беспилотные летательные аппараты.