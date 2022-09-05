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Три российских беспилотника нарвались на украинскую ПВО

Евгений КизиловПонедельник, 5 сентября 2022, 21:50
Орлан-10, Фото: укрінформ

В течение дня украинские военные сбили в небе над Украиной три беспилотных летательных аппарата российской армии.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Военные сообщают, что оккупанты продолжают использовать БПЛА оперативно-тактического уровня по всей территории Украины для воздушной разведки и корректировки огня.

5 сентября около 15:00 в небе над Херсонщиной, в зоне ответственности воздушного командования "Юг", был ликвидирован российский беспилотник "Орлан-10".

Еще два БПЛА этого типа уничтожили в Харьковской области зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток".

Кроме того, по беспилотнику работала противовоздушная оборона Винницкой области. Результаты уточняются.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • В конце августа над Винницкой силы противовоздушной обороны Украины сбили вражеские беспилотные летательные аппараты.

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Темы: беспилотникивойнаВооруженные силы
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