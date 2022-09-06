Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трагедии в Еленовке - 40 дней: РФ до сих пор не пустила экспертов, родственники пленных сделали заявление

Валентина РоманенкоВторник, 6 сентября 2022, 14:21
Трагедии в Еленовке - 40 дней: РФ до сих пор не пустила экспертов, родственники пленных сделали заявление
фото медиацентра "Украина - Укринформ"

Родственники защитников Мариуполя констатируют бессилие международных организаций в реальном применении гуманитарного права и требуют реальных шагов для освобождения удерживаемых РФ военнопленных.

Источник: жена военнопленного из Еленовки глава Совета жен и матерей защитников Украины "Женщины из Стали" Наталья Зарицкая на брифинге 6 сентября в Киеве

Прямая речь: "40 дней. За это время мы не получили ответа ни на один вопрос: кто погиб, кто ранен, каково точное количество жертв и пострадавших.

Реклама:

Вопреки нормам международного гуманитарного права к украинским военнопленным не были допущены представители Международного комитета красного креста. Нам больше невмоготу слышать, что РФ блокирует доступ к нашим пленным.

Тот факт, что МККК время от времени делает заявление, что не может добраться до лагеря в Еленовке нас просто убивает…

Спустя 25 дней после трагедии, а именно 22 августа ООН создала группу по расследованию теракта в этой колонии. Генсек ООН сообщил, что решил направить миссию по выявлению и установлению фактов трагедии, но представитель генсека заявил, что комиссия пока "не может приступить к расследованию, поскольку ситуация на месте происшествия остается опасной для представителей ООН".

ВИДЕО ДНЯ

Тот факт, что даже целая мощная миссия ООН 40 дней не может пробиться к месту публичной казни военнопленных, равно как не может добраться туда одна из старейших международных организаций – МККК, свидетельствует о том, что наши военнопленные находятся в смертельной опасности…

Сегодня ни одна норма Женевской конвенции об обращении с военнопленными не выполняется Россией. У нас нет данных о местонахождении наших военнопленных, с ними нет связи…

Если мир боится признать реальное положение дел и не остановит зло терроризма в его "еленовском проявлении", нам следует ожидать еще более страшных и более кровавых массовых преступлений. Мы требуем справедливости и привлечения к ответственности удерживателя наших военнопленных – Российской Федерации".

Детали: Зарицкая подчеркнула, что родственники требуют справедливого расследования теракта в Еленовке, а также немедленного обмена военнопленных защитников Мариуполя или их экстракции в третью страну.

Адвокат Анна Калинчук подчеркнула: РФ является участником Женевской конвенции об обращении с военнопленными, а МККК вправе задавать вопросы правительству РФ относительно выполнения норм международного гуманитарного права. А если Россия не соблюдает условия этой конвенции, МККК и ООН имеют возможность наказывать страну-агрессора. По словам Калинчук, в то же время РФ продолжает сидеть за одним столом с цивилизованным миром и от нее не требуют отчетов. Страна может использовать это время для фальсификации доказательств по делу трагедии в Еленовке.

Предыстория: 

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки.
  • Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по предварительным данным международных экспертов, пленные в колонии оккупированной Еленовки были убиты с помощью термобарического оружия.

Темы: терактвойнаМариуполь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
теракт
ОГП до сих пор не понимает мотивов российского теракта в Еленовке
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
В случае теракта на ЗАЭС придется выселять людей в радиусе 50 км – главный санврач
Последние новости
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
Все новости...
Реклама: