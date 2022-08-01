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Пленных в Еленовке могли убить с помощью термобарического оружия – генпрокурор

Катерина ТищенкоПонедельник, 1 августа 2022, 21:04
КОЛЛАЖ ИЗ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ КОЛОНИИ В ЕЛЕНОВКЕ

По предварительным данным международных экспертов, украинские военнопленные в колонии оккупированной Еленовки были убиты с помощью термобарического оружия.

Источник: генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мне докладывают каждые три часа, что происходит в этом уголовном производстве. Сейчас мы привлекли наших международных экспертов. Есть много международных экспертов, которые сотрудничают с Офисом генпрокурора.

Хочу сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов. То есть это, безусловно, не ракетный обстрел – в этом они уверены.

Это также подтверждается той информацией, которую сейчас прорабатывают органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора".

Детали: Костин добавил, что термобарическое оружие использует именно Россия.

"Что касается конкретных лиц (виновных в убийстве пленных – ред.), то неотложные следственные действия продолжаются, но этот вопрос более сложен. По моему мнению, приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве этого здания ракетными системами типа "HIMARS", о чем они пытаются утверждать", – сказал генпрокурор.

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Комментируя видео с пытками и убийством украинского пленника российским военным, Костин заявил, что следствие располагает информацией о нескольких лицах, которые могут быть причастны к этому преступлению.

"Есть информация о нескольких лицах, но сейчас еще нет безоговорочной информации о лице, совершившем это преступление. Как только мы сможем получить безоговорочные доказательства, то этому лицу будет сообщено о подозрении и оно может быть объявлено в международный розыск", - сказал он.

Что предшествовало: 31 июля журналист и корреспондент Politico Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки Maxar, показывающие колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области до и после убийства украинских пленных.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm считает, что способом убийства пленных была термобарическая бомба.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также заявлял, что "анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри".

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Россияне до сих пор, несмотря на обещания, не предоставили доступ к месту убийства украинских пленных в Еленовке представителям Международного комитета Красного креста.

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Темы: Костин Андрейпленные
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