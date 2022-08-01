Пленных в Еленовке могли убить с помощью термобарического оружия – генпрокурор

По предварительным данным международных экспертов, украинские военнопленные в колонии оккупированной Еленовки были убиты с помощью термобарического оружия.

Источник: генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мне докладывают каждые три часа, что происходит в этом уголовном производстве. Сейчас мы привлекли наших международных экспертов. Есть много международных экспертов, которые сотрудничают с Офисом генпрокурора.

Хочу сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов. То есть это, безусловно, не ракетный обстрел – в этом они уверены.

Это также подтверждается той информацией, которую сейчас прорабатывают органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора".

Детали: Костин добавил, что термобарическое оружие использует именно Россия.

"Что касается конкретных лиц (виновных в убийстве пленных – ред.), то неотложные следственные действия продолжаются, но этот вопрос более сложен. По моему мнению, приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве этого здания ракетными системами типа "HIMARS", о чем они пытаются утверждать", – сказал генпрокурор.

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Комментируя видео с пытками и убийством украинского пленника российским военным, Костин заявил, что следствие располагает информацией о нескольких лицах, которые могут быть причастны к этому преступлению.

"Есть информация о нескольких лицах, но сейчас еще нет безоговорочной информации о лице, совершившем это преступление. Как только мы сможем получить безоговорочные доказательства, то этому лицу будет сообщено о подозрении и оно может быть объявлено в международный розыск", - сказал он.

Что предшествовало: 31 июля журналист и корреспондент Politico Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки Maxar, показывающие колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области до и после убийства украинских пленных.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm считает, что способом убийства пленных была термобарическая бомба.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также заявлял, что "анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри".

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