Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пленных в Еленовке могли убить с помощью термобарического оружия – генпрокурор

Катерина ТищенкоПонедельник, 1 августа 2022, 21:04
Пленных в Еленовке могли убить с помощью термобарического оружия – генпрокурор
КОЛЛАЖ ИЗ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ КОЛОНИИ В ЕЛЕНОВКЕ

По предварительным данным международных экспертов, украинские военнопленные в колонии оккупированной Еленовки были убиты с помощью термобарического оружия.

Источник: генпрокурор Андрей Костин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Мне докладывают каждые три часа, что происходит в этом уголовном производстве. Сейчас мы привлекли наших международных экспертов. Есть много международных экспертов, которые сотрудничают с Офисом генпрокурора.

Реклама:

Хочу сообщить, что предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что способом этого убийства было термобарическое оружие. Это предварительные выводы нескольких международных экспертов. То есть это, безусловно, не ракетный обстрел – в этом они уверены.

Это также подтверждается той информацией, которую сейчас прорабатывают органы досудебного расследования под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора".

Детали: Костин добавил, что термобарическое оружие использует именно Россия.

ВИДЕО ДНЯ

"Что касается конкретных лиц (виновных в убийстве пленных – ред.), то неотложные следственные действия продолжаются, но этот вопрос более сложен. По моему мнению, приоритетным сейчас является разоблачение российской пропаганды и дезинформации о возможном подрыве этого здания ракетными системами типа "HIMARS", о чем они пытаются утверждать", – сказал генпрокурор.

Комментируя видео с пытками и убийством украинского пленника российским военным, Костин заявил, что следствие располагает информацией о нескольких лицах, которые могут быть причастны к этому преступлению.

"Есть информация о нескольких лицах, но сейчас еще нет безоговорочной информации о лице, совершившем это преступление. Как только мы сможем получить безоговорочные доказательства, то этому лицу будет сообщено о подозрении и оно может быть объявлено в международный розыск", - сказал он.

Что предшествовало: 31 июля журналист и корреспондент Politico Кристофер Миллер обнародовал спутниковые снимки Maxar, показывающие колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области до и после убийства украинских пленных.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm считает, что способом убийства пленных была термобарическая бомба.

Советник главы ОП Михаил Подоляк также заявлял, что "анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри".

Предыстория:

  • 29 июля российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. Пропагандисты утверждали, что есть по меньшей мере 53 погибших.
  • Генштаб Украины опроверг обвинения РФ, что удар нанесли ВСУ. По информации Генштаба, россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.
  • В разведке считают, что убийство украинских пленных в Еленовке Донецкой области организовали наемники ППК "Вагнера" по личному приказу Евгения Пригожина, не согласовав это с руководством Минобороны России.
  • СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны во взрыве в колонии оккупированной Еленовки, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских пленных.
  • Россияне до сих пор, несмотря на обещания, не предоставили доступ к месту убийства украинских пленных в Еленовке представителям Международного комитета Красного креста.

Темы: Костин Андрейпленные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Костин Андрей
Генпрокурор Костин в США обсудил признание наемников "Вагнера" террористами
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Должности не спасут: Костин подытожил подозрения топ-чиновникам
Последние новости
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
Все новости...
Реклама: