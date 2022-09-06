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Украина будет и дальше требовать признания РФ спонсором терроризма – Кулеба

"Европейская правда"Вторник, 6 сентября 2022, 22:38

Несмотря на позицию Соединенных Штатов, украинские власти будут продолжать настаивать на необходимости признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в эфире общенационального телемарафона во вторник заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы требовали, требуем и будем требовать признания России государством-спонсором терроризма. И то, что сейчас администрация Байдена не готова принять это решение, не значит, что оно никогда не может быть принято. Мы будем работать над тем, чтобы Россию признали тем, кем она действительно есть", – сказал министр.

Кулеба добавил, что с 24 февраля украинская дипломатия "уже неоднократно, и не только в отношениях с США, проходила этот процесс, когда партнеры сначала отвечали "нет", но затем решение наконец-то принималось".

"Это касалось и предоставления того или иного оружия, введения тех или иных санкций. Поэтому я уверен, что работа с Америкой по этому направлению продолжится", – подчеркнул глава МИД.

Кулеба поблагодарил США за все, что они "сделали и продолжают делать для Украины", а также отметил лидерство президента Байдена в процессе оказания помощи Киеву. Но добавил, что "в этом конкретном вопросе мы не отступим и будем настаивать на своем, поскольку это действительно будет правильным решением".

Ранее во вторник представитель Белого дома Карин-Жан Пьер заявила, что провозглашение России государством-спонсором терроризма со стороны США может привести к ослаблению поддержки Украины и навредить гуманитарным усилиям.

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Перед тем президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает признание России государством-спонсором терроризма.

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Темы: Кулеба ДмитрийРосcиятерроризмСША
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