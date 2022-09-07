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В Борисполе возгорание на предприятии у железнодорожного вокзала, мэр говорит, это не "прилет"

Станислав ПогориловСреда, 7 сентября 2022, 09:35
В Борисполе возгорание на предприятии у железнодорожного вокзала, мэр говорит, это не прилет
Фото: ГСЧС

Во время воздушной тревоги в Борисполе Киевской области послышались взрывы, паблики выкладывают видео пожара, городской голова Владимир Борисенко убеждает, что чрезвычайная ситуация не является результатом диверсии или "прилета".

Источник: Борисенко в Facebook, глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Борисенко: "У нас в городе пожар. Хочу подчеркнуть, что это не какая-то враждебная диверсия или прилет. Это пожар на предприятии в районе железнодорожного вокзала у нас. ГСЧС работает. Все нормально, все уже под контролем".

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Детали: По его словам, взрывы в городе могло повлечь биотопливо. В настоящее время власти выясняют причины пожара.

 

Впоследствии глава Киевской ОВА Алексей Кулеба уточнил, что взрывы, которые слышали жители, предварительно связаны с возгоранием емкости с растворителем на предприятии.

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В ГСЧС говорят, что предварительно жертв  и пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается.

Темы: Бориспольвойна
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