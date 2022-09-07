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Украина и Польша построят трубопровод для транспортировки растительного масла

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 11:09
растительное масло. иллюстративное фото

Украина и Польша заключили четырехсторонний Меморандум по проекту строительства трансграничного трубопровода, через который будет транспортироваться украинское растительное масло в порт Гданьска.

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики во вторник, пишет "Европейская правда".

В ближайшее время Украина и Польша создадут рабочую группу, целью которой станет выработка технических характеристик и условий строительства трубопровода и двух терминалов.

"Последние полгода мы активно работали над наращиванием объема экспорта отечественной сельскохозяйственной продукции через общие пункты пропуска с Польской Республикой. Мы также работаем над сокращением очередей на украинско-польской границе", – прокомментировал министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

Украинское подсолнечное масло до войны экспортировалось в 107 стран мира, а крупнейшие его потребители находятся в Европе (37%), Юго-Восточной Азии (29%) и Азии (14,9%).

К проекту будут привлечены министерства сельского хозяйства и инфраструктуры Украины и Польши.

Читайте, как война изменила потенциал железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей.

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Темы: Польшасельское хозяйство
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