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Україна і Польща збудують трубопровід для транспортування олії: підписали меморандум

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 11:09
Україна і Польща збудують трубопровід для транспортування олії: підписали меморандум
олія. ілюстративне фото

Україна та Польща уклали чотиристоронній Меморандум щодо проєкту з будівництва транскордонного трубопроводу, через який транспортуватиметься українська рослинна олія до порту Гданська.

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики у вівторок, пише "Європейська правда".

Найближчим часом Україна та Польща створять робочу групу, метою якої стане напрацювання технічних характеристик та умов будівництва трубопроводу і двох терміналів.

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"Останні пів року ми активно працювали над нарощенням обсягу експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції через спільні пункти пропуску з Польською Республікою. Ми також працюємо над скороченням черг на українсько-польському кордоні", – прокоментував міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Українська соняшникова олія до війни експортувалась до 107 країн світу, а найбільші її споживачі розташовані в Європі (37%), Південно-Східній Азії (29%) та Азії (14,9%).

До проєкту будуть залучені міністерства сільського господарства та інфраструктури України та Польщі.

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Теми: Польщасільське господарство
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