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Страны Балтии договорились существенно ограничить въезд россиян с шенгенскими визами

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 11:48
Фото pixabay.com

Литва, Латвия и Эстония договорились существенно ограничить въезд россиян, имеющих действующие шенгенские визы.

Об этом в среду сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, пишет "Европейская правда".

"Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении (за некоторыми исключениями) пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС", – рассказал латвийский дипломат в своем Twitter.

По его словам, решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.

Напомним, по итогам обсуждения 31 августа министры иностранных дел ЕС решили полностью остановить соглашение об упрощении визового режима с РФ и поручили Еврокомиссии подумать, что делать с миллионами действующих виз россиян.

Министры также согласились, что страны-соседки РФ могут предпринимать индивидуальные шаги для ограничения въезда россиян.

Верховная рада Украины 6 сентября обратилась к Европейскому Союзу с просьбой отменить выдачу и уже полученные туристические визы граждан Российской Федерации.

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Темы: ЭстонияЛитваЛатвияРосcия
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