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Верещук возглавит штаб по восстановлению деоккупированных территорий

Евгений КизиловСреда, 7 сентября 2022, 20:01
Ирина Верещук, Getty Images

Кабинет министров решил создать Координационный штаб по вопросам деоккупированных территорий и его главой назначить вице-премьер-министра Ирину Верещук.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на своем сайте

Детали: Такое решение правительство приняло 7 сентября. Его инициатор - президент Владимир Зеленский.

Основная задача Координационного штаба – восстановление территорий, которые ВСУ освобождают от врага, восстановление государственной и гражданской инфраструктуры, нормализация их жизнеобеспечения. Таких территорий сейчас становится все больше.

Прямая речь Верещук: "Что после себя оставляет враг на деоккупированных территориях, Украина уже увидела. Это уничтоженные социальная и коммунальная инфраструктуры, разрушенное жилье, сожженные и ограбленные предприятия, подвалы, превратившиеся в пыточные камеры. Мы будем возвращать эти земли к жизни. Цель – дальнейшая реинтеграция таких районов".

Напомним:

  • В последнее время в ходе контрнаступления украинская армия почти каждый день освобождает от врага населенные пункты.
  • В частности, в августе были деоккупированы село Мазановка Краматорского района Донецкой области и Высокополье Бериславского района Херсонщины.
  • Несколько дней назад ВСУ освободили еще один населенный пункт в Донецкой области и два – на юге государства.
  • Также украинские войска существенно продвинулись вперед в направлении Лисичанск-Северск.

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Темы: Верещукдеоккупациявойна
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