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Верещук очолить штаб з відновлення деокупованих територій

Євген КізіловСереда, 7 вересня 2022, 20:01
Ірина Верещук, Getty Images

Кабінет міністрів вирішив створити Координаційний штаб з питань деокупованих територій і його головою призначити віцепрем’єр-міністра Ірину Верещук.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на своєму сайті

Деталі: Таке рішення уряд ухвалив 7 вересня.

За ініціативою президента Володимира Зеленського на урядовій нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити штаб, його головою запропоновано призначити Верещук.

Основне завдання Координаційного штабу – відновлення територій, які ЗСУ звільняють від ворога, відбудова державної та цивільної інфраструктури, нормалізація їх життєзабезпечення. Таких територій зараз стає дедалі більше.

Пряма мова Верещук: "Що по собі залишає ворог на деокупованих територіях, Україна вже побачила. Це знищені соціальна та комунальна інфраструктури, зруйноване житло, спалені та пограбовані підприємства, підвали, що перетворилися на катівні. Ми повертатимемо ці землі до життя. Мета – подальша реінтеграція таких районів".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Останнім часом у ході контрнаступу українська армія майже щодня звільняє від ворога населені пункти.
  • Так, у серпні були деокуповані, зокрема, село Мазанівка Краматорського району Донеччини та Високопілля Бериславського району Херсонщини.
  • Кілька днів тому ЗСУ звільнили ще один населений пункт у Донецькій області та два – на півдні держави.
  • Також українські війська суттєво просунулися вперед на напрямку Лисичанськ-Сіверськ.

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Теми: Верещукдеокупаціявійна
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