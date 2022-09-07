"Это украинское небо": десантники приземлили российский ударный вертолет Ми-24
Львовские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ сбили российский ударный вертолет Ми-24. Ранее 7 сентября бойцы сбили вражеский штурмовик Су-25 "Грач".
Источник: Командование десантно-штурмовых войск ВСУ
Дословно: "Подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ продолжают успешно уничтожать технику и живую силу российских оккупантов на одном из направлений.
В частности, сегодня (7 сентября – ред.), кроме сбитого российского штурмовика Су-25 "Грач", подразделение противовоздушной обороны сбило очередной ударный вертолет Ми-24 оккупантов".
Детали: Львовские десантники отметили, что в украинском небе не место вражеской авиации.
В общем, подразделениями противовоздушной обороны 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ сбили 15 средств воздушного нападения противника.
Среди них 4 самолета, 4 вертолета, 2 БПЛА и 5 крылатых ракет.
Напомним:
- 7 сентября Генштаб сообщил, что подразделения противовоздушной обороны украинских войск на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БпЛА.