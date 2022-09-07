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США тренировали украинских военных, потопивших российский корабль "Василий Бех" - Пентагон

"Европейская правда"Среда, 7 сентября 2022, 21:03
Иллюстративное фото, Getty Images

Заместитель руководителя Пентагона Билл Лаплант заявил, что украинские военные, которые в середине июня поразили российский военный корабль "Василий Бех", прошли обучение в Соединенных Штатах.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление Лаплант сделал в ходе дискуссии, организованной профильным изданием Defense News.

По его словам, украинские военные прошли учения на противокорабельных ракетах Harpoon, которыми и был потоплен "Василий Бех", в США "во время празднования Дня памяти" (в конце мая).

Ракету, поражённую российским военным кораблем, Украине предоставила страна-союзник США, название которой представитель Пентагона отказался называть. Он лишь уточнил, что ракета была снята с корабля и установлена ​​на автомобильную платформу.

"Сейчас происходят невероятные инновации, а мы просто недостаточно об этом говорим", – сказал Лаплант.

Он добавил, что украинские силы использовали Harpoon для потопления еще одного военного корабля России, но не назвал его.

О том, что Запад будет снабжать Украину противокорабельными ракетами Harpoon, стало известно еще весной. Они вошли в пакет помощи США, объявленный в середине июня.

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Через несколько дней Военно-морские силы Украины поразили буксир российских кафиров "Василий Бех" с зенитно-ракетным комплексом "ТОР" на борту, который вез людей и оружие на Змеиный. Позже судно затонуло.

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Темы: СШАУкраинаармиявойна
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