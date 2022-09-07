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СНБО ввел санкции против 600 руководителей России

Евгений КизиловСреда, 7 сентября 2022, 22:37
Секретарь снбо алексей данилов, Getty Images

Совет нацбезопасности и обороны Украины применил санкции к 606 россиянам из руководства РФ.

Источник: президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам

Прямая речь: "Сегодня принято важное решение Советом национальной безопасности и защиты Украины. Применены санкции к 606 физическим лицам, которые принадлежат к правящей верхушке России".

Детали: По словам Зеленского, в частности, под санкции попали 28 членов Совета безопасности РФ, 154 члена Совета федерации России и 424 депутата Госдумы РФ.

Президент подчеркнул, что все они несут ответственность за войну России против Украины, и ни один из них не избежит наказания.

Зеленский рассказал, что Украина уже сделала часть необходимых юридических, дипломатических и политических шагов к достижению такого наказания.

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Темы: СНБОРосcиясанкции
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