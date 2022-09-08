Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина получит приглашение на первый саммит нового политического формата ЕС – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 8 сентября 2022, 09:48

Украина будет среди приглашенных государств на первый саммит Европейского политического сообщества, который пройдет в начале октября в Праге.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv, журналистам в среду заявил неназванный чиновник ЕС.

Первая встреча на самом высоком уровне нового форума "ЕС+" должна состояться в Праге, поскольку Чехия сейчас председательствует в ЕС. Заседание состоится в преддверии неформальной встречи лидеров ЕС 7 октября.

"В скором времени будут разосланы приглашения на саммит, который должен состояться 6-7 октября в Праге с участием лидеров шести западнобалканских стран. Ожидается, что их получат лидеры Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании, Украины, Молдовы, Грузии, Турции, Вир , Азербайджана", - сообщил журналистам представитель ЕС.

Идея нового форума – детище президента Франции Эммануэля Макрона. Его цель - предоставить платформу для политического диалога и сотрудничества, включая страны, стремящиеся вступить в ЕС, а также те, которые не намерены этого делать и остаются вне блока.

Основные темы саммита будут включать войну России против Украины, энергетический кризис и экономическую ситуацию в Европе.

В ходе переговоров с послами на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый европейский политический форум будет собираться каждые шесть месяцев.

ВИДЕО ДНЯ

Европейский совет на саммите в Брюсселе в июне одобрил предложенную Францией идею создания Европейского политического сообщества.

Макрон подчеркивал, что Европейское политическое сообщество является дополнением, а не альтернативой процессу вступления в ЕС.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: ЕСевроинтеграцияУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи

ВВП Украины сократился на 37,2% во втором квартале года

Умерла королева Елизавета II

фото, видеоУкраинские военные публикуют фото и видео из Балаклеи, которая была в оккупации 6 месяцев

Сейм Латвии одобрил отделение Латвийской православной церкви от Московского патриархата

видео, обновлено от 13:41Госсекретарь США Блинкен приехал в Киев и встретился с Зеленским

Все новости...

Поддержите "Украинскую правду" на платформе Patreon

ЕС
Россия, несмотря на санкции, экспортирует свои нефтепродукты в ЕС – СМИ
Шмигаль в скором времени ожидает еще 3 миллиарда евро от ЕС, обсуждается помощь на 2023 год
ЕС хочет взыскать с энергетических компаний налог за сверхприбыли
Последние новости
23:18
В США оценили потери Украины во время полномасштабного вторжения России
23:13
На Харьковщине в результате обстрела погибла женщина - ОВА
23:00
Зеленский рассказал о зерне в Азию и Африку: Каждый день приходится опровергать российскую ложь
22:58
"Динамо" минимально проиграло турецкому "Фенербахче" в матче Лиги Европы
22:40
Сам против орды. Как 64-летний бучанец самостоятельно остановил колонну оккупантов
22:29
Китай скупает сжиженный газ из РФ за полцены - Bloomberg
22:20
Зеленский: Россия – самый большой источник терроризма в мире
22:17
Кабмин планирует отказаться от повышения минимальной зарплаты в следующем году
22:15
С первого сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров Украины – Зеленский
22:04
Новый король Британии взял имя Карла ІІІ
Все новости...