Житель Николаева сдавал врагу позиции ВСУ – его задержали

Служба безопасности Украины задержала очередного агента России, который передавал врагу координаты военных подразделений ВСУ в Николаеве.

Источник: Офис генпрокурора и СБУ в Telegram, Николаевская областная прокуратура

Дословно ОГП: "Сообщено о подозрении жителю Николаева, который собирал и передавал информацию о местонахождении военнослужащих и техники ВСУ на территории Николаева".

Детали: По данным следствия, 62-летний пенсионер исповедовал идеи пророссийской направленности и, чтобы помочь агрессору, посылал через мессенджер координаты расположения и данные о количественном составе военных формирований ВСУ.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон и ноутбук, содержащие доказательства противоправной деятельности.

фото прокуратури

Мужчину задержали, ему инкриминируют ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности в условиях военного положения) УКУ.