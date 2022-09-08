Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Житель Николаева сдавал врагу позиции ВСУ – его задержали

Ирина БалачукЧетверг, 8 сентября 2022, 10:14
Житель Николаева сдавал врагу позиции ВСУ – его задержали
Фото прокуратуры

Служба безопасности Украины задержала очередного агента России, который передавал врагу координаты военных подразделений ВСУ в Николаеве.

Источник: Офис генпрокурора и СБУ в Telegram, Николаевская областная прокуратура

Дословно ОГП: "Сообщено о подозрении жителю Николаева, который собирал и передавал информацию о местонахождении военнослужащих и техники ВСУ на территории Николаева".

Реклама:

Детали: По данным следствия, 62-летний пенсионер исповедовал идеи пророссийской направленности и, чтобы помочь агрессору, посылал через мессенджер координаты расположения и данные о количественном составе военных формирований ВСУ.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон и ноутбук, содержащие доказательства противоправной деятельности. 

 
фото прокуратури 

Мужчину задержали, ему инкриминируют ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о расположении ВСУ с возможностью их идентификации на местности в условиях военного положения) УКУ.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Николаевколлаборационизмвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
14:40
Украинцы в этом году купили почти 200 тысяч подержанных иномарок: какие модели самые популярные
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
Все новости...
Реклама: