Мешканець Миколаєва здавав ворогу позиції ЗСУ – його затримали

Служба безпеки України затримала чергового агента Росії, який передавав ворогу координати військових підрозділів ЗСУ у Миколаєві.



Джерело: Офіс генпрокурора та СБУ у Telegram, Миколаївська обласна прокуратура

Дослівно ОГП: "Повідомлено про підозру мешканцю Миколаєва, який збирав та передавав інформацію про місцезнаходження військовослужбовців і техніки ЗСУ на території Миколаєва".

Деталі: За даними слідства, 62-річний пенсіонер сповідував ідеї проросійської спрямованості і, щоб допомогти агресору, надсилав через месенджер координати розташування і дані про кількісний склад військових формувань ЗСУ.



Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон та ноутбук, у якому містяться докази протиправної діяльності.

Фото прокуратури

Чоловіка затримали, йому інкримінують ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості в умовах воєнного стану) ККУ.