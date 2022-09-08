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Мешканець Миколаєва здавав ворогу позиції ЗСУ – його затримали

Ірина БалачукЧетвер, 8 вересня 2022, 10:14
Мешканець Миколаєва здавав ворогу позиції ЗСУ – його затримали
Фото прокуратури

Служба безпеки України затримала чергового агента Росії, який передавав ворогу координати військових підрозділів ЗСУ у Миколаєві.

Джерело: Офіс генпрокурора та СБУ у Telegram, Миколаївська обласна прокуратура 

Дослівно ОГП: "Повідомлено про підозру мешканцю Миколаєва, який збирав та передавав інформацію про місцезнаходження військовослужбовців і техніки ЗСУ на території Миколаєва".

Деталі: За даними слідства, 62-річний пенсіонер сповідував ідеї проросійської спрямованості і, щоб допомогти агресору, надсилав через месенджер координати розташування і дані про кількісний склад військових формувань ЗСУ.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон та ноутбук, у якому містяться докази протиправної діяльності. 

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Фото прокуратури 

Чоловіка затримали, йому інкримінують ч. 3 ст. 114-2 (поширення інформації про розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості в умовах воєнного стану) ККУ.

Теми: Миколаївколабораціявійна
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