На берег возле Одессы выбросило противокорабельную мину россиян

Во время шторма вражескую противокорабельную мину сорвало с якоря и прибило к побережью в Одесском районе.

Источник: спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram

Детали: По его словам, в ближайшее время специалисты проведут контролируемое уничтожение мины.

Братчук напомнил, что посещать побережье Черного моря запрещено.

Что предшествовало: В июне на пляже в селе Грибовка Одесской области в результате взрыва мины погиб отдыхающий.