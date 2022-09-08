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На берег возле Одессы выбросило противокорабельную мину россиян

Евгений КизиловЧетверг, 8 сентября 2022, 13:13
Иллюстративное фото, источник: Южненский горсовет

Во время шторма вражескую противокорабельную мину сорвало с якоря и прибило к побережью в Одесском районе.

Источник: спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram

Детали: По его словам, в ближайшее время специалисты проведут контролируемое уничтожение мины.

Братчук напомнил, что посещать побережье Черного моря запрещено.

Что предшествовало: В июне на пляже в селе Грибовка Одесской области в результате взрыва мины погиб отдыхающий.

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Темы: Черное мореОдессаоружиевойна
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