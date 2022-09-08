На берег возле Одессы выбросило противокорабельную мину россиян
Четверг, 8 сентября 2022, 13:13
Во время шторма вражескую противокорабельную мину сорвало с якоря и прибило к побережью в Одесском районе.
Источник: спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук в Telegram
Детали: По его словам, в ближайшее время специалисты проведут контролируемое уничтожение мины.
Реклама:
Братчук напомнил, что посещать побережье Черного моря запрещено.
Что предшествовало: В июне на пляже в селе Грибовка Одесской области в результате взрыва мины погиб отдыхающий.