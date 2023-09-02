Оккупанты заявили, что "уничтожили" уже 3 дрона у Крымского моста
Российское Минобороны заявило, что Украина якобы снова пыталась атаковать надводными дронами Крымский мост − якобы ночью 2 сентября уничтожили еще два беспилотника.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Дословно российское ведомство: "2 сентября около 02.10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря".
Детали: Через несколько минут россияне заявили, что якобы уничтожили уже третий украинский полупогружной безэкипажный катер, который должен был атаковать Крымский мост.
Ранее российское Минобороны заявило, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост поздно вечером 1 сентября, но был уничтожен в акватории Черного моря. Сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту с 00:00 временно перекрыто.
Обновлено: 03:15 оккупанты заявили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
Что было раньше: В конце августа стало известно, что российские захватчики установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов.
Предыстория:
- Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина уже длительное время работает над собственной ракетной программой и беспилотниками, поэтому поражение целей на территории России, которые расположены даже за 1 500 км, больше не является проблемой.
- Журналисты подсчитали, что с начала года беспилотники более 190 раз атаковали территорию России и временно оккупированного Крыма − удары в ночь на 30 августа по 6 регионам РФ, стали самыми масштабными в 2023 году.
- Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет.
- Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
- Ранее росСМИ сообщили, что Крымский мост с неба охраняют истребители, а под водой водолазы и боевые дельфины.