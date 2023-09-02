Оккупанты заявили, что "уничтожили" уже 3 дрона у Крымского моста

Российское Минобороны заявило, что Украина якобы снова пыталась атаковать надводными дронами Крымский мост − якобы ночью 2 сентября уничтожили еще два беспилотника.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "2 сентября около 02.10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря".

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Детали: Через несколько минут россияне заявили, что якобы уничтожили уже третий украинский полупогружной безэкипажный катер, который должен был атаковать Крымский мост.

Ранее российское Минобороны заявило, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост поздно вечером 1 сентября, но был уничтожен в акватории Черного моря. Сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту с 00:00 временно перекрыто.

Обновлено: 03:15 оккупанты заявили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

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Что было раньше: В конце августа стало известно, что российские захватчики установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов.

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