Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты заявили, что "уничтожили" уже 3 дрона у Крымского моста

Ирина БалачукСуббота, 2 сентября 2023, 03:09
Оккупанты заявили, что уничтожили уже 3 дрона у Крымского моста
НЕЗАКОННО ПОСТРОЕННЫЙ РОССИЕЙ МОСТ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ. Фото ТАСС

Российское Минобороны заявило, что Украина якобы снова пыталась атаковать надводными дронами Крымский мост − якобы ночью 2 сентября уничтожили еще два беспилотника.

Источник: Минобороны РФ в Telegram 

Дословно российское ведомство: "2 сентября около 02.10 мск киевским режимом была предпринята новая попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером. Второй украинский морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря".

Реклама:

Детали: Через несколько минут россияне заявили, что якобы уничтожили уже третий украинский полупогружной безэкипажный катер, который должен был атаковать Крымский мост.

Ранее российское Минобороны заявило, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост поздно вечером 1 сентября, но был уничтожен в акватории Черного моря. Сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту с 00:00 временно перекрыто.

Обновлено: 03:15 оккупанты заявили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше: В конце августа стало известно, что российские захватчики установили баржи к югу от Крымского моста, которые должны стать "баррикадами" против украинских морских дронов. 

Предыстория: 

Темы: Керченский мостЧерное моребеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Все новости...
США пришлют в Украину первые снаряды с обедненным ураном – Reuters
Цели в России за 1 500 км уже не проблема − Данилов
Оккупанты заявили, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост
Целесообразно ли получение второго высшего для мужчин, будет решать Минобразования - Данилов 
Последние новости
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Все новости...
Реклама: