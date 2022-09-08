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Зеленский: Россия – самый большой источник терроризма в мире

Катерина ТищенкоЧетверг, 8 сентября 2022, 22:20
Зеленский: Россия – самый большой источник терроризма в мире

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Россия должна быть признана государством-террористом, но можно выбирать ту или иную формулу юридического давления.

Источник: вечернее обращение президента

Детали: Зеленский сообщил, что во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве в четверг, среди прочего, затронул вопрос "официального признания России государством-террористом".

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Прямая речь: "Юридическая реальность должна всегда соответствовать фактической реальности. А это факт, что Россия стала самым большим источником терроризма в мире.

Можно выбирать тот или иной формат процедур, ту или иную формулу юридического давления против России за террор, но мир должен получить однозначный сигнал о том, что российскому террору не будет прощения".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 6 сентября президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма.
  • Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что провозглашение России государством-спонсором терроризма со стороны США может привести к ослаблению поддержки Украины и навредить гуманитарным усилиям.
  • Сенат США в конце июля единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.
  • Россия пригрозила США разрывом дипотношений в случае признания государством-террористом.

Темы: ЗеленскийРосcиятерроризм
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