Зеленський: Росія – найбільше джерело тероризму у світі

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Росія має бути визнана державою-терористом, але можна обирати ту чи іншу формулу юридичного тиску.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві в четвер, серед іншого, порушив питання "офіційного визнання Росії державою-терористом".

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Пряма мова: "Юридична реальність має завжди відповідати фактичній реальності. А це факт, що Росія стала найбільшим джерелом тероризму у світі.

Можна обирати той чи інший формат процедур, ту чи іншу формулу юридичного тиску проти Росії за терор, але світ має отримати однозначний сигнал, що російському терору не буде прощення".

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