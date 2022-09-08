Зеленський: Росія – найбільше джерело тероризму у світі

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Росія має бути визнана державою-терористом, але можна обирати ту чи іншу формулу юридичного тиску.

Джерело: вечірнє звернення президента

Деталі: Зеленський повідомив, що під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Києві в четвер, серед іншого, порушив питання "офіційного визнання Росії державою-терористом".

Пряма мова: "Юридична реальність має завжди відповідати фактичній реальності. А це факт, що Росія стала найбільшим джерелом тероризму у світі.

Можна обирати той чи інший формат процедур, ту чи іншу формулу юридичного тиску проти Росії за терор, але світ має отримати однозначний сигнал, що російському терору не буде прощення".

Передісторія:

6 вересня президент США Джо Байден заявив, що Росія не має бути визнана державою-спонсором тероризму.

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що проголошення Росії державою-спонсором тероризму з боку США може призвести до послаблення підтримки України та нашкодити гуманітарним зусиллям.

Сенат США наприкінці липня одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

Росія пригрозила США розривом дипвідносин у разі визнання державою-терористом.