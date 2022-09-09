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Глава МИД Австрии: санкции против РФ с каждым днем ​​все эффективнее

"Европейская правда"Пятница, 9 сентября 2022, 11:31

Постановка в зависимость президентом РФ Владимиром Путиным возобновления поставок газа от послабления санкций является явным доказательством того, что санкции работают.

Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в интервью Wiener Zeitung, пишет "Европейская правда".

"Санкции с каждым днем ​​становятся все эффективнее. Целые отрасли российской экономики простаивают, Россия скатывается в рецессию, а для Европы все еще прогнозируют рост. В ЕС мы иногда чемпионы по преуменьшению и пессимизму, но в данном случае для этого действительно нет причин", - сказал Шалленберг.

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Он выразил надежду, что в какой-то момент удастся вернуться к дипломатии для прекращения войны, но, по словам министра, сейчас еще далеко.

"Для переговоров всегда нужны две стороны, и пока предпринимаются попытки создать факты военным путем, до завершения дела еще далеко. Сейчас важны стратегическое терпение и крепкие нервы", - добавил министр.

По его словам, после выступления Путина во Владивостоке видно, что у него нет ни малейшего желания отступать.

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"Совсем наоборот. Цель России, похоже, по-прежнему состоит в том, чтобы уничтожить Украину", - констатировал Шалленберг.

Напомним, 7 сентября Россия расширила санкции против военного руководства ЕС.

Ранее стало известно, что Венгрия передумала блокировать продление антироссийских санкций ЕС. Будапешт угрожал помешать продлению некоторых блоков санкций Евросоюза против России, если и дальше сохранятся персональные санкции против трех российских олигархов.

Темы: АвстрияРосcиясанкции
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