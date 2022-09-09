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Повара из Крыма в Ростове приговорили к 11 годам заключения

Елена РощинаПятница, 9 сентября 2022, 15:06
Повара из Крыма в Ростове приговорили к 11 годам заключения
Яшар Шихаметов, фото crimean-solidarity.org

Южный окружной военный суд РФ в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам лишения свободы по обвинению в терроризме повара Яшара Шихаметова, который до задержания работал в кафе в Крыму.

Источник: "Крымская солидарность"

Детали: Судья Алексей Магомадов вынес обвинительный приговор Яшару Шихаметову по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Шихаметов осуждён на 11 лет в колонии строгого режима с первыми 4 годами отбывания заключения в тюрьме в более суровых условиях.

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Шихаметов имеет значительные проблемы со здоровьем (проблемы с сердцем, желудком, спиной и печенью на фоне хронической гипертонии). Из-за болезней он не смог выступить в прениях – а суд счел это добровольным отказом давать показания.

Дело против крымского татарина Яшара Шихаметова имеет все обвинительные элементы из аналогичных процессов "Хизб ут-Тахрир", отмечает "Крымская солидарность". 

Поводом для задержания и ареста стал обыск в доме с обнаружением запрещенной литературы без отпечатков пальцев. 

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Доказательствами вины выступают показания сотрудников ФСБ, составлявших это самое дело, а также допрос анонимных свидетелей, чьи слова невозможно подтвердить в суде. Еще одним важным фактором является следственная экспертиза из Межрегионального центра экспертизы и оценки в Казани, плотно сотрудничающего с ФСБ на протяжении многих лет уголовных дел по "Хизб ут-Тахрир".

Сотрудники ФСБ утверждали, что Шихаметов, работая в кафе, на самом деле вел "идеологическую работу", участвуя в запрещенных собраниях и привлекая новых сторонников. 

К примеру, оперативник Федор Фонд утверждал, что подсудимый "вел идеологическую пропаганду шепотом", что затрудняло фиксацию речи. Когда в кафе приходили люди, которым он не доверял, то тема общения сразу менялась. 

Шихаметов в суде не отрицал наличие своего голоса на аудиозаписях, представленных стороной обвинения, но заявлял, что содержание разговоров было передано недостоверно. 

"Там полностью ложь! Склеили! Я что-то говорю, а там другая реакция, другое слово. Вы сами в этом убедились, когда зачитывали", – говорил политзаключенный в суде. 

Защитник трактовал беседы вовсе как "разговоры за чаем в кафе".

Шихаметов написал в прениях, с которыми не смог выступить: "Разве у нас был выбор в 2014 году? Я вам скажу, что все это правда: национальность наша – крымские татары, религия и культура наша – Ислам, гражданство – Украина. Это доказательство моей вины? Мы и не прячемся, не скрываем этого, а прямо и везде заявляем об этом. Разве это преступление? И все это фабрикует следователь ФСБ кухонными репликами и пугая обысками, издеваясь над людьми".

Секретные свидетели в основном вторили своим показаниям, данным ФСБ, однако в зале суда воспроизвели их довольно неточно. 

Предыстория:

  • 17 февраля 2021 года сразу в нескольких районах Крыма прошли массовые обыски, по итогу которых были задержаны шесть крымских татар мусульман: Азамат Эюпов, Яшар Шихаметов, Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Эрнест Ибрагимов и Олег Фёдоров.
  • Всем задержанным вменяется членство в исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", которая в России запрещена с 2003 года. На территории Украины и большинства стран мира организация действует без ограничений на уровне национальных законодательств.

Темы: Крымкрымские татарысудРосcия
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