Военные аналитики указали, кто может перетянуть на себя роль Путина "сильного человека"

Приближенный к российскому президенту Владимиру Путину российский олигарх Евгений Пригожин может перетянуть роль "сильного человека" на себя.

Источник: Институт аналитики войны (ІSW)

Детали: Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин и аффилированные с ним социальные сети все чаще комментируют неэффективность традиционных российских военных институтов и социальные проблемы, которые могут косвенно подорвать правление Кремля.

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Хотя Пригожин прямо не выступает против Путина и не критикует, его растущая популярность среди националистического сообщества может подорвать привлекательность Путина как "сильного человека" по сравнению с ним. Появляющиеся дискуссии о гражданской войне в России могут еще больше разрушить кремлевские нарративы о национальном, этническом и религиозном единстве внутри России.

В собственном анализе ISW отмечает, что российские войска 17 октября осуществили серию беспилотных и ракетных ударов по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Атака беспилотников 17 октября на жилую инфраструктуру в Киеве соответствует тенденции, когда российские войска предпочитают создавать психологический террор в Украине, а не достигать ощутимых результатов на поле боя.

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Институт подчеркивает, что столкновение между мобилизованными военнослужащими на полигоне в Белгородской области 15 октября, вероятно, является следствием постоянного возложения Кремлем бремени мобилизации в Российской Федерации на общины этнических меньшинств.

Значительная часть кампании Кремля, направленной на избежание всеобщей мобилизации, проходила по четким этническим признакам, и анклавы этнических меньшинств в значительной степени взяли на себя основное бремя усилий президента России Владимира Путина по мобилизации войск.

Также эксперты отметили, что Россия продолжает использовать свои отношения с Ираном для получения беспилотников и ракет, которые, вероятно, компенсируют ее все более сокращающийся ракетный арсенал.

Напомним: Пригожин, комментируя сообщения о вербовке заключенных для участия в войне в Украине, предложил несогласных с такой вербовкой отправить на войну своих детей.

Что предшествовало: 14 сентября в сети появилось видео, на котором Пригожин лично призывает российских заключенных воевать в Украине.

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