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Військові аналітики вказали, хто може перетягнути на себе роль Путіна "сильної людини"

Ольга Глущенко Вівторок, 18 жовтня 2022, 05:58
Пригожин, фото ТАСС

Наближений до російського президента Володимира Путіна російський олігарх Євген Пригожин може перетягнути роль "сильної людини" на себе.

Джерело: Інститут аналітики війни (ІSW)

Деталі: Фінансист групи "Вагнера" Євген Пригожин та афілійовані з ним соціальні мережі все частіше коментують неефективність традиційних російських військових інститутів та соціальні проблеми, які можуть опосередковано підірвати правління Кремля.

Хоча Пригожин прямо не виступає проти Путіна і не критикує, його зростаюча популярність серед націоналістичної спільноти може підірвати привабливість Путіна як "сильної людини" в порівнянні з ним. Дискусії про громадянську війну в Росії, що з'являються, можуть ще більше зруйнувати кремлівські наративи про національну, етнічну та релігійну єдність всередині Росії.

У власному аналізі ІSW зазначає, що російські війська 17 жовтня здійснили серію безпілотних та ракетних ударів по житлових кварталах та об'єктах критичної інфраструктури по всій території України.

Атака безпілотників 17 жовтня на житлову інфраструктуру в Києві відповідає тенденції, коли російські війська надають перевагу створенню психологічного терору в Україні, а не досягненню відчутних результатів на полі бою.

Інститут підкреслює, що сутичка між мобілізованими військовослужбовцями на полігоні в Бєлгородській області 15 жовтня, ймовірно, є наслідком постійного покладання Кремлем тягаря мобілізації в Російській Федерації на громади етнічних меншин.

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Значна частина кампанії Кремля, спрямованої на уникнення загальної мобілізації, проходила за чіткими етнічними ознаками, і анклави етнічних меншин значною мірою взяли на себе основний тягар зусиль президента Росії Володимира Путіна з мобілізації військ.

Також експерти відзначили, що Росія продовжує використовувати свої відносини з Іраном для отримання безпілотників і ракет, які, ймовірно, компенсують її ракетний арсенал, що дедалі більше скорочується.

Нагадаємо: Пригожин, коментуючи повідомлення про вербування ув'язнених для участі у війні в Україні, запропонував незгодних із таким вербуванням відправити на війну своїх дітей.

Що передувало: 14 вересня в мережі з’явилося відео, на якому Пригожин особисто закликає російських в’язнів воювати в Україні.   

Передісторія:

  • 4 липня "Важные истории" повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".
  • 20 липня видання писало, що ПВК "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.
  • Пізніше зявилася інформація, що майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.

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Теми: війнаРосіяПутін
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