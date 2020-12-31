Суд арестовал Микитася

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю.

Источник: заседание суда

Детали: Суд избрал для Микитася содержания под стражей без определения размера залога до 27 февраля.

Суд определил арестовать его в зале суда. Микитасю сообщили, что он может с 4 января в течение 5 дней подать апелляцию.

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Микитася на 2 месяца без альтернативы залога, так как застройщик может влиять на свидетелей.

Защита Микитася отмечала, что в подобных делах судом не выносились решения об аресте.

Что предшествовало: 30 декабря суд не смог избрать меру пресечения Микитасю. 30 декабря суд не смог избрать меру пресечения Микитась.Защита экс-нардепа Максима Микитася, который дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, заявила о провокации в полицейском расследовании.

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