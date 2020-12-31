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Суд арестовал Микитася

Четверг, 31 декабря 2020, 22:22

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю.

Источник: заседание суда

Детали: Суд избрал для Микитася содержания под стражей без определения размера залога до 27 февраля.

Суд определил арестовать его в зале суда. Микитасю сообщили, что он может с 4 января в течение 5 дней подать апелляцию.

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Микитася на 2 месяца без альтернативы залога, так как застройщик может влиять на свидетелей.

Защита Микитася отмечала, что в подобных делах судом не выносились решения об аресте.

Что предшествовало: 30 декабря суд не смог избрать меру пресечения Микитасю. 30 декабря суд не смог избрать меру пресечения Микитась.Защита экс-нардепа Максима Микитася, который дал показания против заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, заявила о провокации в полицейском расследовании.

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Предыстория:

  • Со 2 декабря Максим Микитась находится под домашним арестом. Он пошел на сделку со следствием по делу, которое расследует НАБУ.
  • 29 декабря Национальная полиция сообщила, что Микитась заказал похищение человекав Киеве 8 декабря. Ему объявили новое подозрение.
  • С 2017 года НАБУ расследует возможные злоупотребления и хищения денег при строительстве жилья для Нацгвардии. Строительство вела компания "Укрбуд" Микитася.
  • Микитась получил подозрение от НАБУв октябре 2019 года. 20 января 2020 года его сняли с рейса при попытке вылета из Украины.
  • Антикоррупционные органы считают, что по просьбе застройщиков нынешний заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров мог договориться о написании положительной для фирмы экспертизы. Ее сделал Киевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел.

Украинская правда
Темы: Микитась


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